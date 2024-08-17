Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği Virüsü Rehberi: Nasıl Bulaşır, Nasıl Tedavi Edilir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsüne ilişkin, Sağlık Bakanlığı 24 sayfalık bir rehber yayımladı.

Birçok uzmanın katkı sağladığı rehberde, maymun çiçeği hakkında genel bilgiler verilirken, hastanın doğasına ilişkin de değerlendirmelere ver verildi. Bulaşma yolları, belirti ve bulgulara ilişkin bilgilerin bulunduğu rehberde, vaka tanımına ilişkin de değerlendirmede bulunuldu.

NASIL BULAŞIR?

Rehberde ayrıca, tanı, tedavi ve aşı hususlarına da ilişkin bilgiler verildi.

Hastalığın temasla bulaştığına dikkat çekilen rehberde, “İnsandan insana bulaşmada uzun süreli yakın ten tene temas önemlidir. Enfekte kişinin sekresyonları ile direkt temas cilt lezyonları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarından kontamine olmuş nesnelerle yakın temas diğer bulaş yollarıdır. Bu tür temas genel olarak aynı evi paylaşan kişilerde, kapalı ortamlarda çok uzun süre yakın mesafede bulunanlarda ve enfekte kişiyle kişisel koruyucu ekipman kullanmadan temas eden sağlık çalışanlarında risk oluşturur” denildi.

HASTALIK NASIL SEYREDİYOR?

Virüsün PCR testi ile kesin olarak tespit edildiği belirtilirken rehberde, hastalığın belirtileri de yer aldı.

Hastalığın kuluçka süresine ilişkin ise, “M-Çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebilir. Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal-temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine sahip olabilir” ifadeleriyle anlatıldı.