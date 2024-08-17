THY'den Maymun Çiçeği Önlemleri: Kabin Memurları Artık Eldiven ve Maske Takacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan etmesiyle dünyanın gündemine oturan Maymun Çiçeği virüsüne (Mpox) ilişkin Türk Hava Yolları’ndan da bir dizi önlem alma kararı geldi.

Virüs Afrika ülkeleri dışında İsveç ve Pakistan’da da tespit edilirken, Afrika’ya her gün birçok uçuş gerçekleştiren THY önlem olarak, bu ülkelere yapılacak uçuşlarda maske ve eldiven takmasına karar verdi.

HavaSosyalMedya’nın aktardığına göre, artık İstanbul Havalimanı-Afrika seferlerinde kabin memurları maske ve eldiven takmaya başlayacak.