THY'den Maymun Çiçeği Önlemleri: Kabin Memurları Artık Eldiven ve Maske Takacak

Tüm dünyada Maymun Çiçeğine karşı endişeler artarken, THY, Afrika seferlerinde bir dizi önlem alma kararı aldı. Alınan karara göre, kabin memurlarının Afrika seferlerinde eldiven ve maske kullanacağı bildirildi.

THY'den Maymun Çiçeği Önlemleri: Kabin Memurları Artık Eldiven ve Maske Takacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan etmesiyle dünyanın gündemine oturan Maymun Çiçeği virüsüne (Mpox) ilişkin Türk Hava Yolları’ndan da bir dizi önlem alma kararı geldi.

Virüs Afrika ülkeleri dışında İsveç ve Pakistan’da da tespit edilirken, Afrika’ya her gün birçok uçuş gerçekleştiren THY önlem olarak, bu ülkelere yapılacak uçuşlarda maske ve eldiven takmasına karar verdi.

HavaSosyalMedya’nın aktardığına göre, artık İstanbul Havalimanı-Afrika seferlerinde kabin memurları maske ve eldiven takmaya başlayacak.

Etiketler
Maymun çiçeği Türk Hava Yolları (THY)
Alevilerden 'Cemevi Başkanlığı' Protestosu: 'Bu Toplumu Parayla Teslim Alamazsınız' 'Bu Toplumu Parayla Teslim Alamazsınız'
19 Yaşındaki Gençten Acı Haber! Sahilde Cesedi Bulundu 19 Yaşındaki Gençten Acı Haber! Sahilde Cesedi Bulundu
İşçileri Taşıyan Traktör Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var! İşçileri Taşıyan Traktör Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var!
Erdoğan'dan Marmara Depremi Paylaşımı: Hiçbir Zaman Aklımızdan Çıkarmadık Erdoğan'dan Marmara Depremi Paylaşımı
Sırrını Bilen Uğraşmıyor! Biber Acı Mı Tatlı Mı? Anlamanın En Kolay Yolu Sırrını Bilen Uğraşmıyor! Biber Acı Mı Tatlı Mı? Anlamanın En Kolay Yolu
Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
İktidarın 2025 Planı Ortaya Çıktı: Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek? Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek?
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Yangına Geç ve Yetersiz Müdahale Tepki Çekmişti: İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu
Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda