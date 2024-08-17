İşçileri Taşıyan Traktör Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var!

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde Damlık Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde dün saat 14.00 sıralarında; mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör eğimli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

13 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen traktörün römorkunda bulunan B.Ş., O.Ç.A., M.A.S., E.N.D., U.A.D., B.D., B.A., A.U., Z.A., B.U., G.D., Y.D. ve Z.D. isimli toplam 13 kişi yaralandı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA