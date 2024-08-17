Meğer Yanlış Biliyormuşuz: Soğuk Su İçmek Boğaz İltihabına Neden Olur mu?

Halk arasında soğuk su tüketmenin boğaz hastalıklarına neden olabileceğine yönelik düşüncelerin tersine, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz aylarında soğuk su tüketiminin boğaz iltihabına yol açmayacağına dikkat çekti.

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Meğer Yanlış Biliyormuşuz: Soğuk Su İçmek Boğaz İltihabına Neden Olur mu?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz aylarında soğuk su tüketiminin boğaz iltihabına yol açmayacağını belirtti. Prof. Dr. Özlü, “Tıbbi veriler doğrultusunda, soğuk su içmenin boğaz iltihabına neden olması mümkün değildir. Boğaz iltihabı genellikle bademcik iltihabı veya faranjit gibi enfeksiyon hastalıklarıyla ilişkilidir ve bu hastalıklar esas olarak virüsler veya bakteriler gibi mikroorganizmalar tarafından ortaya çıkar. Dolayısıyla soğuk su içmek boğaz iltihabına neden olmaz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, soğuk su tüketimi hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, boğaz iltihabı veya faranjit gibi durumlarda boğaz ağrısını hafifletmek için soğuk su içmenin veya soğuk gıdalar tüketmenin faydalı olabileceğini belirtti. Özlü, “Yaz aylarında çoğumuz soğuk su, soğuk içecekler ve dondurma gibi soğuk yiyecekleri tercih ediyoruz. Ancak çevremizden genellikle ‘soğuk su içme, boğaz iltihabı olursun’ gibi uyarılar alıyoruz. Bu tür uyarılar doğru mu? Gerçekten soğuk su tüketimi boğaz iltihabına neden olur mu? Tıbbi veriler doğrultusunda, soğuk su içmenin boğaz iltihabına yol açması söz konusu değildir. Boğaz iltihapları, bademcik iltihabı ve faranjit gibi hastalıklar esas olarak virüsler veya bakteriler gibi mikroorganizmalar tarafından meydana gelir. Dolayısıyla soğuk su içmek bu tür iltihaplara neden olmaz. Aksine, bu tür hastalıklarda boğaz ağrısını hafifletmek için soğuk su ve soğuk yiyeceklerin tüketilmesi önerilmektedir” dedi.

Soğuk su tüketiminin sağlık açısından herhangi bir zararı bulunmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Soğuk suyu içerken boğazınızı aşırı şekilde soğutmamaya dikkat etmek önemlidir. Sakin bir şekilde, yavaş yavaş yudum yudum içmekte hiçbir sakınca yoktur; rahatlıkla soğuk su içebilirsiniz. Yaz aylarında su tüketiminiz sıcak ya da soğuk fark etmez, yeter ki bol bol su için. Ancak, çok sıcak veya çok soğuk içecekleri birden fazla miktarda tüketmek boğazınızdaki hücrelerde bazı hasarları tetikleyebilir. Bunun dışında, soğuk su içmenin tıbbi olarak herhangi bir bilinen zararı yoktur. Su içmeye devam edebilirsiniz, soğuk su da dahil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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