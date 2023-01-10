Sağlık Bakanlığı geri adım attı ama tepkiler dinmedi: Hekimlere 'sus payı'

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve muayenehanesi olan hekimlerin serbest çalışma hakkını engelleyen yönetmelikle ilgili değişiklik yaparak geri adım attı. Yapılan yeni yönetmeliğe göre, özel hastanelerin yüzde 15 oranında dışarıdan hekim kabul edebileceği yönündeki kota düzenlemesi kaldırıldı. Ancak düzenleme hala bazı kısıtlayıcı maddeler içeriyor. Branş bazında kota uygulaması devam ederken, 7 Ocak yönetmeliğiyle hekimin birden fazla hastaneyle sözleşme yapma hakkı da elinden alındı.

“BAKANLIK 7 OCAK YÖNETMELİĞİYLE HEKİMLERE SUS PAYI VERMEK İSTİYOR”

Gerçek Gündem’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cegerğun Polat, Sağlık Bakanlığı’nın muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili yönetmelikte yaptığı değişiklikle hekimlere "sus payı" verilmek istendiğini söyledi. Yönetmeliğin hekimlerin serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığına zarar verdiğini söyleyen Polat, başından beri düzenlemeye karşı olduklarını ifade etti. Polat, 7 Ocak Yönetmeliğine karşı mücadeleyi sürdüren hekimlere "rüşvet verme girişiminde" bulunulduğunu belirterek, hekimlerin ve kurumların yönetmeliğe itiraz etmeye devam ettiklerini söyledi:

“Başından beri yapılan düzenlemeye karşı olmamızın nedeni, bu yönetmeliğin biz hekimlerin serbest meslek hakkı ve mesleki bağımsızlığımızı etkileyen bir yönetmelik olması. Bu ana çatı 7 Ocak’la beraber ortadan kalkmış değil. 7 Ocak Yönetmeliği hekimleri kandırma, mevcut mücadeleden düşürme girişimidir. Bu yönetmelik sus payı vermektir. Yaptığımız mitinglere katılım gösteriyor ki bu yönetmeliğe hekimler de karşı. Başından beri bu yönetmeliğe itiraz eden kurumlar hala itiraz ediyor. ”

“YAPILAN DEĞİŞİKLİK HİÇBİR ANLAM İFADE ETMİYOR”

Sağlık Bakanlığının uyguladığı kota sisteminin hala devam ettiğini belirten Polat, yapılan değişikliğin hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi. 7 Ocak düzenlemesinde kota düzenlemesinin kaldırıldığı şeklinde yorum yapılmaması gerektiğini belirten Polat, Bakanlığın koyduğu kota kriterlerini şu sözlerle anlattı:

“İki kota kriteri var. İlk kota sözleşme imzalayacak hekim sayısı hastanenin toplam kadrosunun yüzde 15’ini aşamaz. Diğer kota ise branş hekimleri, hastanenin kadro sayısının 1/3’ini aşamaz. Asıl zorlayıcı olan branş bazındaki kota. O kota sınırlaması hala devam ediyor. Bu nedenle yapılan değişiklik yani yüzde 15’in kaldırılması hiçbir anlam ifade etmiyor.”

“BAKANLIK 7 OCAK YÖNETMELİĞİYLE HEKİMLERİN SÖZLEŞME YAPMA HAKKINI ELİNDEN ALIYOR”

Polat, normal koşullarda hekimlerin birden fazla hastaneyle anlaşma yapabildiğini ama 7 Ocak yönetmeliğiyle birlikte bu hakkın hekimlerden alındığını söyledi:

“Bakanlık 7 Ocak düzenlemesiyle hekimin birden fazla hastaneyle sözleşme yapma hakkını elinden almış oluyor. Bu durum muayenehanesi olan hekimler için de geçerli. Muayenehanesi olmayan veya yeni açacak olan hekimler 1/3 kotaya maruz kalıyorlar ve onlar açısından durum hiç kolay değil. Çünkü onlar da tek hastaneyle sözleşme imzalıyorlar.”

“HEKİM İŞ GÜCÜNÜ ÖZEL HASTANELER VE KAMU OTORİTESİ BELİRLEMİŞ OLUYOR”

Hekimlerin tek bir hastaneyle sözleşme yapma zorunluluğunun hastanelere hekim iş gücünü ve hekim emeğinin değerini kontrol etme hakkı verdiğini söyleyen Polat, bu düzenlemeye karşı olduklarının bir kez daha altını çizdi:

“Hekim bir hastanede işlem yapacağı zaman hastanenin vereceği ücretle ilgili söz hakkı vardı. Artık bu inisiyatif hekimde değil. Bu yönetmelikle o hak hekimlerin elinden alınıyor. Hekimlere başka bir seçenek verilmiyor. Hekim iş gücü piyasasını ya da hekim iş gücünün maddi karşılığını yine özel hastaneler veya kamu otoritesi belirlemiş oluyor.”

“BRANŞ BAZINDA KOTA UYGULAMASI HALA DEVAM EDİYOR”

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu üyesi Dr. Güray Kılıç da 7 Ocak yönetmeliğiyle birlikte hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, branş bazında kotanın hala devam ettiğini söyledi:

“Kota kalkmış değil, branş bazında kota uygulaması hala devam ediyor. Branş bazında kotayla mevcut kadro sayısının 3’te 1’den fazlası sözleşme yapamıyor. Örneğin o hastanede 9 kadın doğum uzmanı kadrosu varsa ancak 3 muayene hekimi kadın doğumcu yıllık sözleşme yapabiliyor. Dolayısıyla 7 Ocak yönetmeliğiyle hiçbir şey değişmedi aslında.”

“SERBEST ÇALIŞMA HAKKINA GETİRİLEN KISITLAMA DEVAM EDECEK”

Kılıç, 7 Ocak değişikliğiyle birlikte hekimlerin serbest çalışma hakkına getirilen kısıtlamanın devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 Ekim Yönetmeliğine göre muayene hekimi sadece bir hastane ile sözleşme yapabilir. Hastalarını sadece sözleşme yapmış olduğu hastanede ameliyat yapabilir. Sözleşme yapılması için boş kadro olması gerekiyor eğer boş kadro yoksa hastanenin toplam kadrosunun yüzde 15’i kadar misafir hekim ile sözleşme yapılabiliyor. 7 Ocak değişikliği ile sadece bu kota kaldırıldı. “

“HASTANE PATRONLARININ DAYATTIĞI KOŞULLAR GEÇERLİ OLACAK”

Muayenehane hekimleri için uygulanan kotanın kaldırılmadığını söyleyen Polat, branş bazında 1/3’lik kotanın devam ettiğini ifade etti:

“Örneğin 30 cerrah kadrosu varsa hastane ancak 10 muayenehane hekimi ile sözleşme imzalayabiliyor. Yeni serbest çalışacaklar için ise her iki kota ve yıllık sözleşme geçerli. Dolayısıyla yine çok az sayıda hekim sözleşme yapabilecek ve az sayıdaki kadro imkanı için rekabet olacak. Hastane patronlarının dayattığı koşullar geçerli olacak.”