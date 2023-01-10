Sağlık Bakanı Koca'dan 'sahte ilaç' ve 'kılavuz değişikliği' iddiaları hakkında açıklama: 'Bizim kılavuzumuz oyunları bozdu'

Türkiye'de ekonomik krizin beraberinde gelen kur krizinin etkileri ilaçların tedarik edilmesini de zorlaştırdı.

Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında 1 yılda yüzde 100'ü aşan oranda değer kaybederken ilaç Euro sabit kuru Aralık ayında 10,75 TL'ye yükseltildi. Ancak güncelleme ilaç tedarik krizine çözüm olmadı. İlaç tedariğinde yaşanan sorun sahte ilaçların piyasada artmasını beraberinde getirdi.

Son olarak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), "sahte kanser ilacı" iddialarını doğrulamış kuruma sunulan numunelerin orijinal olduğunu, depolardaki numunelerin sahte olduğunu açıklamıştı. Kurum, 'yurt dışından getirilmek istenen bir ilaca yönelik yapıldığı' öne sürülen kılavuz değişikliği iddialarına ilişkin "Yeni kalite gerekliliklerini zorunlu hale getiren kılavuz değişikliğiyle daha önce ilaç alınmayan bir ülkeden ilaç alınmasının önünün açıldığı yönündeki iddialar mesnetsizdir" ifadeleri kullanılarak Bangladeş'ten ilaç ithalatının önünün açıldığı iddialarını da yalanlamıştı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SAHTE İLAÇ VE KILAVUZ DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahte ilaç iddialarına ilişkin, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kayıtlarına göre ülkemize Bangladeş’ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi olmamıştır. Hiçbir şekilde hastalarımızda kullanılması da söz konusu olmamıştır” dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi uluslararası otoritelerin olduğunu ve Bangladeş, İran, Arjantin ve Tayvan gibi bazı ülkelerden ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye’ye girişinin yapılması istendiğini belirten Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“TİTCK bu anlamda güvenilirliği artırmak üzere kılavuz yayınlayarak; biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım gibi ilave kanıtlar ve kalite belgeleri isteyerek tedbirleri sıkılaştırdı. Bahsi geçen bu ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur. TİTCK ilaç almaz, TİTCK ilacı Türkiye’de ruhsatlandırır veya yurtdışı ilaçsa etkili ve güvenli olduğunu belirler ve listeye alır. İlacın satın alınmasıyla ilgisi yoktur. Bizim yaptığımız kılavuz güncellemesi. Tedbirleri daha da sıkılaştırıp vatandaşa güvenilir ilaç sağlamayı amaçlıyor. Bu ülkelerden ilaç getirmek isteyenler ise ucuz maliyetli ancak kalitesi belirsiz ilaç getirerek, ilaç teknolojisi gelişmiş ve uluslararası tanınırlığı olan ilaç otoritelerine üye ülkelerin ilacıyla eşdeğer kılıp, yüksek fiyatlara satmak isteyenlerdir. Bu durumda, bizim kılavuzumuz da bunu yapmak isteyenlerin oyunlarını yani rantı bozan bir kılavuz. Bu iddialar bu odaklar tarafından çıkarılıyor. Bu gürültü buralardan kopuyor. Ama önümüzdeki dönemde tedbirlerimizin devamı gelecek.”

Mevcut iddiaların 2019 yılında tamamlandığının altını çizen Koca, “Soruşturma Sağlık bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca şunun da altını çizeyim, TİTCK kayıtlarına göre ülkemize Bangladeş’ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi olmamıştır. Hiçbir şekilde hastalarımızda kullanılması da söz konusu olmamıştır.”

BAKAN KOCA'DAN SALGIN AÇIKLAMASI: ENDİŞE ETMEYİ GEREKTİREN BİR DURUM YOK

Son dönemde yaşanan grip salgınında influenza (grip) görülme sıklığının RSV’nin (solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüs) önüne geçtiğini belirten Koca, “Son bir hafta on gündür hasta sayılarında düşüş görülmeye başlandı. Önceleri RSV daha sık görülürken, şimdi influenza ön planda. Görülme sıklığında İnfluenzadan sonra RSV, sonra Rhinovirüs, sonra Covid geliyor. Covid yine aynı seviyelerde, toplam vakaların yüzde 5 ve 6’sı seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Endişe etmeyi gerektiren bir durum yok” diye konuştu.