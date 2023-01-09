Eczacı ilaç krizinde son tabloyu anlattı: 'Bazılarının muadili bile yok, en basit ilaçları bulamıyoruz'

İktidarın ekonomi yönetiminde uyguladığı kararların ardından bir yılı aşkın süredir kurlarda art arda yaşanan tarihi yükselişler enflasyon ile birlikte ilaç tedariğinde de krize neden oldu. Krizin etkilerinin hafifletilebilmesi için ilaç Euro sabit kuru Aralık ayında 10,75 TL'ye yükseltildi. Euro’nun piyasadaki seviyesi 10,91 TL seviyesinde olurken 2022 yılında kurda yapılan 3 ilaç kuru güncellemesi de yeterli olmadı. Euro bugün ise 20,06 lira seviyesine ulaştı.

Anka'nın aktardığına göre, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ilaç kuruna yapılan zamlardan sonra eczaneleri gezerek ilaç yokluğunun ne derece giderildiğini inceledi.

Bulut’un konuştuğu bir eczacı, boş ilaç çekmecelerini göstererek “İlaçların muadilinin bile olmadığı ortada. Parasetamol gurupları yani ağrı kesiciler, çocuk antibiyotikleri, en basit tüp bebek ilaçları, kanser ilaçlarının birçoğu hala yok. Tüm gruplarda ilaç bulamıyoruz” dedi. Bulut da giderilemeyen ilaç yokluğu ile ilgili “Artık bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda, bir halk sağlığı sorunu” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ilaç Euro sabit kuruna yapılan zammın ardından Adana’da eczaneleri ziyaret ederek, raflarda hangi ilcaların olup olmadığını inceledi. Bulut, eczacıya “Sağlık Bakanı ilaca zam yaptığını söylüyor. Herhalde ilaç vardır, değil mi?” sorusunu yöneltti.

“BAZI İLAÇLARIN MUADİLİ BİLE YOK TÜM GRUPLARDA İLAÇ BULAMIYORUZ”

Bulut’a, boş çekmeceyi gösteren eczacı, “Maalesef hala yok. Çekmecemizi açtığımızda seftriakson grubu (üst kuşak antibiyotik iğne) ilaçların hiçbirinin olmadığı, muadilinin bile olmadığı ortada. Parasetamol gurupları yani ağrı kesiciler, çocuk antibiyotikleri, en basit tüp bebek ilaçları, kanser ilaçlarının birçoğu hala yok. Tüm gruplarda ilaç bulamıyoruz” diye konuştu.

CHP’nin eczacı kökenli milletvekili Bulut da “Bu şunu gösteriyor; eczacılar depolardan ilaç alamıyorlar. Doğal olarak da vatandaşlara yeterince ilaç hizmeti veremiyorlar. Artık bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda, bir halk sağlığı sorunu” dedi.

“ÇOK CİDDİ BİR İLAÇ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Ayrıca Bulut, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da eczanelerde ilaç yoka düşünce ilaç Euro sabit kurunun bu yıl 3. kez güncellendiğini, yüzde 36,77’lik artışla ilaçta Euro sabit kurunun 10,75 TL olarak belirlendiğini anımsattı. Şu an Euro kurunun yaklaşık 20 TL olduğunu kaydeden Bulut, “Ancak bu da ilaç yokluğuna çare olmadı. Çok ciddi bir ilaç kriziyle karşı karşıyayız” diye belirtti.

“NÖBETÇİ ECZANELER CAMLARINA ‘İLAÇ YOK’ YAZIYORLAR”

Vatandaşla sorun yaşamamak için nöbetçi eczanelerin camlarına artık “ilaç yok” yazmaya başladığını kaydeden Bulut, ilaç yokluğunun sorumlusunun eczacılar değil, Sağlık Bakanlığı’nın öngörüsüz politikaları olduğunu ifade etti. Bulut, “Sağlık Bakanlığı’nın en acil sorumluluğu, her bir insanın sağlık hakkına yönelik tedbirleri almaktır. Bakanlık, bir an önce ilaç yokluğuna çözüm üretmelidir” çağrısını yaptı.

Kaynak: ANKA