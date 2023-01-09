Bir damla sirke bile yetiyormuş * Boşuna para harcamayın

Sirke en faydalı besinlerden. Eklendiği salataya lezzet katar. Çorbanın şifasını katlar. Kısırın içine eklendiğinde kısırı öyle lezzetli hale getirir ki, tadına doyum olmaz!

Sirke şifadır.

Yüzyıllardır kullanılan bir şifa üstelik.

Sirke sadece mideyi rahatlatmaz. Sirke aynı zamanda da cilde faydalar sağlar. Cildi güzelleştirir. Cildi parlatır. Sirke sivilce izlerini de yok eder.

Binlerce lira harcamanıza hiç gerek yok. Sirkeyle güzelleşebileceksiniz.

Cilt lekelerine karşı sirke nasıl kullanılır?

Mynet.com'un geçtiği bir habere göre; Araştırmalar, başka bir organik asit olan süksinik asidin, P. acnes'in neden olduğu iltihaplanmayı bastırdığını ve bu da yara izini önleyebileceğini göstermiştir. Elma sirkesinde bulunan başka bir asit olan laktik asit de sivilce izlerinin görünümünü iyileştirebilir.

Nasıl kullanılır?

1 ölçü elma sirkesi ve 3 ölçü suyu karıştırın (hassas ciltler için daha fazla su kullanın).

Temizledikten sonra karışımı pamuk yardımıyla cilde nazikçe uygulayın.

5–20 saniye bekletin, suyla durulayın ve hafifçe vurun.

Bu işlemi gerektiği kadar günde 1-2 kez tekrarlayın.

Cildinize elma sirkesi sürmenin yanıklara ve tahrişe neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Denemeyi tercih ederseniz, az miktarda kullanın ve suyla seyreltin.

İşte bu kadar kolay! Sirke sayesinde artık binlerce lira harcamanıza gerek kalmayacak.