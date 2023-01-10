'Sahte ilaç' Türkiye sınırını aşmış: Türkiye'den dünyaya satılan üç ilaç ortaya çıktı!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Türkiye’deki üç ecza deposu üzerinden dünyaya satılan üç ilacın, sahte olduğunun tespit edildiğini yazdı. Dünya Sağlık Örgütü’nün, bu konuda 2020’de tüm dünyaya, "acil" koduyla uyarı yazısı yazdığını ifade eden Ağırel, Sağlık Bakanlığı’nın ise bu ilaçlardan sadece biriyle ilgili yazı yayımladığını belirtti. Ağırel, SGK’ya ve bağlı olduğu kurum Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine, “Bahse konu üç ilaç, SGK’ya alındı mı? Depolarda bunlardan var mı? Hastalar kullandı mı” sorularını yöneltti.

Ağırel, Cumhuriyet'te yer alan bugünkü yazısında, “İsviçre İlaç Denetim Kurumu’nun (SWISSMEDIC) resmi sayfasında üç Türk ecza deposu hakkında da sahte ilaç bilgisi yer alıyor. Bu ilaç firmalarının yurtdışına ilaç satmaları yasaklanmış. Türkiye tarafından değil! İsviçre tarafından” bilgisini paylaştı.

BREZİLYA'NIN TIBBİ ÜRÜN İTHALATINI ASKIYA ALDIĞI ÜÇ TÜRK TOPTANCI

Ağırel, “Olay, Brezilya’da patlak veriyor. Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu ANVISA, SWISSMEDIC’e Brezilya’nın üç Türk toptancıdan tüm tıbbi ürün ithalatını askıya aldığı bilgisini veriyor” dedi. Ağırel, bu firmaları şöyle sıraladı:

Ankara Türkeli Ecza Deposu LTD.ŞTİ

Poros İlaç

Karen İlaç Ecza Deposu İthalat İhracat AŞ

SAHTE ÇIKAN ÜÇ İLAÇ

“Sahte çıkan ilaçların, Defibrotide (parti 0126), Soliris (parti 1000706, 1003254) ve Harvoni (parti 22VMYA12, 61264902) olduğunu ve Türkiye’den Brezilya’ya ihraç edildiği” bilgisini veren Ağırel, “SWISSMEDIC ve Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’den giden sahte ilaçları tespit etmiş ve bunlarla ilgili yazı yayımlamış, uyarmış. Bir ilaç ile ilgili Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da yazı yayımlamış. Ancak diğer ilaçlar için... Yok!” dedi.

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