Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi'ndeki görevini bıraktı: Gerçeğin peşinde koşmaya devam edeceğim

GERÇEK GÜNDEM /

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kayıhan Pala üniversitedeki görevini bıraktı. Türk Tabipleri Birliği'nde Covid-19 İzleme Kurulu üyesi olarak görev yapan Pala hakkında pandemi sürecinde yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açılmıştı. Pala'nın pandemi hakkındaki bilimsel çerçevedeki uyarıları hakkında 'halkı paniğe sevk etmek' suçlaması yapılmıştı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala kararını "Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndaki görevimden emekli olarak ayrıldım. Üniversite mensuplarına gönderdiğim mektubu paylaşmak isterim. Şimdi yeni ufuklara açılmak zamanı" ifadeleriyle duyurdu.

Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın açıklamaları şöyle oldu:

Değerli Bursa Uludağ Üniversitesi mensupları, 1981 yılında 'Bursa Üniversitesi' adıyla Tıp Fakültesine girdiğim Üniversitemizden, 16 Mart 2023 günü emekli olarak ayrılıyorum.

Başta rahmetli hocalarım Prof. Dr. Rahmi Dirican ve Prof. Dr. Hamdi Aytekin olmak

üzere yetişmemde emeği olan bütün hocalarıma şükran borçluyum.

Tıp eğitimi, araştırma ve hizmet sunumunda birlikte yer aldığımız meslektaşlara,

araştırma görevlilerine, öğrencilere ve elbette Üniversitemizin çalışanlarına,

emekleri için teşekkür etmek isterim, onlar olmadan üretmek olanaklı değildi.

Başta Prof.Dr.Mustafa Yurtkuran olmak üzere Üniversitemize ve Fakültemize iyi

yönetici olarak layıkıyla hizmet eden herkese teşekkür ederim.

Tıp Fakültesindeki öğrencilik günlerimde ve doktora eğitimim sırasında sağlığın ne

kadar önemli bir değer olduğunu anlamaya, öğretim üyesi olarak çalışmaya

başladıktan sonra da bunu anlatmaya uğraştım. Hekim ve öğretim üyesi olarak otuz

beş yıla varan meslek yaşamımda, tıp doktoru ve bilim insanı olarak görev yapmanın

yanı sıra iyi hekimlik ve sağlık hakkı mücadelesi içerisinde yer aldım; gücüm

yettiğince hak savunuculuğu yaptım. Zaten, başka türlü yapamazdım.

Bir öğretim üyesi olarak, yetişmelerine katkıda bulunduğum öğrencilerin iyi birer

insan ve iyi birer hekim olarak hizmet sunduklarını görmenin, içinde yer aldığım

araştırmaların sonuçlarını topluma duyurarak sorumluluğumu yerine getirmenin ve

kimi zaman karar vericileri bilimin ışığında etkilemenin mutluluğu bana yeter.

Nerede olursam olayım gerçeğin peşinden koşmaya ve 'yine de dünya dönüyor'

demeye devam edeceğim.

Şimdi yeni ufuklara açılmak zamanı; tüm iyi insanlara selam olsun, sağlıcakla kalın.