Öksürük ve Hapşırık Deyip Geçmeyin! 'Grip Oldum' Sandı, Hastaneye Gidince Dehşete Düştü

Omuz ağrısı ve arkasından şiddetli öksürme ve hapşırma krizlerine giren yat kaptanı, başta ağır bir grip geçirdiğini düşündü. Hastaneye giden ve gerekli tetkikleri yapılan kaptanın, akciğer ve kalbinin arasında kist olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan kaptan, sadece 10 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.

Öksürük ve Hapşırık Deyip Geçmeyin! 'Grip Oldum' Sandı, Hastaneye Gidince Dehşete Düştü

Yat kaptanlığı yapan 45 yaşındaki Ömer Can, çıktığı uzun bir seyahatin ardından omuzunda ağrı hissedince ve öksürük ve hapşırma krizleri geçirince grip olduğunu düşündü. Can, nefes almakta güçlük yaşayınca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastane aciline başvurdu. Burada tomografisi çekilen Can'ın, akciğer ile kalbinin arasında bir kist olabileceği söylendi. Can, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine detaylı araştırma ve inceleme için, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkikleri yapılan Ömer Can'ın, söz konusu bölgesinde yaklaşık 2 santimlik bir kist olduğu tespit edildi ve hemen ameliyata alındı. Göğüs Cerrahi bölümünde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) yöntemiyle gerçekleşen ameliyat yaklaşık 10 dakika sürdü. Hastanede ilk kez tüpsüz olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası Ömer Can sağlığına kavuştu, 1 gün sonrası da taburcu edildi.

Öksürük ve Hapşırık Deyip Geçmeyin! 'Grip Oldum' Sandı, Hastaneye Gidince Dehşete Düştü - Resim : 1

'HAPŞIRIRKEN NEFESİM KESİLİYORDU'

Yaşadıklarını anlatan Ömer Can, şöyle konuştu:

“Uzun bir seyahate çıktım. Seyahat dönüşü soğuk algınlığı gibi bir şey oldu. Omuzumdan bir ağrı başladı ve nefes alırken, öksürürken, hapşırırken nefesim kesiliyordu. Hastane aciline gittim, kist olduğunu söylediler ve burada Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni önerdiler. Kistin ciğerden kalbe sıçramak üzere olduğunu söylediler. Hemen ameliyata alındım ve 1 günde sağlığıma kavuştum. Ben komple göğüs kısmımın açılacağını sanıyordum ve açıkçası korkmuştum. Küçük bir noktadan girildi ve bu kadar hızlı taburcu olacağını düşünmüyordum. Hocalarımdan Allah razı olsun.”

Öksürük ve Hapşırık Deyip Geçmeyin! 'Grip Oldum' Sandı, Hastaneye Gidince Dehşete Düştü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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