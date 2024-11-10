Akciğerleri 7 Günde Temizleyen Doğal Kür: Balgamı Kurutuyor, İltihabı Azaltıyor

ARAŞTIRMALAR VE FAYDALARI

Yapılan araştırmalar, bu karışımdaki bileşenlerin solunum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor. Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sarımsak, akciğer iltihabını azaltan ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşan allicin içeriyor. Zencefilin akciğer iltihabını azalttığı ve solunum sağlığını iyileştirdiği de bilinmektedir. Karanfiller, solunum sistemindeki iltihapları azaltan ve mukusu temizlemeye yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerir. Limon ise bağışıklığı artırarak, solunum sistemini sağlıklı tutan C vitamini kaynağıdır.

KİMLER TÜKETMEMELİ?

Bu doğal karışım genellikle güvenli olsa da, bazı kişiler için uygun olmayabilir:

Hamile veya emziren kadınlar

Ülseri veya hassas midesi olan kişiler

Sarımsağın kan inceltici etkisi nedeniyle kan sulandırıcı kullananlar

Bu kürü kullanmadan önce herhangi bir sağlık sorununu göz önünde bulundurarak doktorunuza danışmanız önemlidir.