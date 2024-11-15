1 Yılda 10,3 Milyon Vaka! DSÖ Korkutanı Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2023 yılına ilişkin korkutan bir rapor açıkladı. Raporda yer alan bilgiye göre 2023 yılında kızamık vakalarının sayısı 10,3 milyona ulaştı.

1 Yılda 10,3 Milyon Vaka! DSÖ Korkutanı Açıkladı

DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kızamık hastalığına ilişkin yeni raporunu yayımladı. Raporda vakalara ilişkin açıklamada “Dünya genelinde 2023'te tahmini olarak 10,3 milyon kızamık vakası görüldü. Bu 2022'ye göre yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor. Küresel olarak yetersiz aşılama kapsamı, vakalarda artışa neden oluyor” ifadelerine yer verildi.

Raporda, 2023'te 22 milyondan fazla çocuğun ilk doz kızamık aşısını kaçırdığı da belirtildi.

1 Yılda 10,3 Milyon Vaka! DSÖ Korkutanı Açıkladı - Resim : 1

“VAKALARDA ÖNEMLİ ARTIŞ YAŞANDI”

2023'te 57 ülkede büyük kızamık salgını yaşandığına dikkat çekilen raporda "Salgın, Amerika kıtası hariç tüm bölgeleri etkiledi. DSÖ'nün Afrika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerindeki vakalarda önemli artış yaşandı. Tüm büyük veya yıkıcı salgınların neredeyse yarısı Afrika bölgesinde meydana geldi” denildi.

1 Yılda 10,3 Milyon Vaka! DSÖ Korkutanı Açıkladı - Resim : 2

Kaynak: AA

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