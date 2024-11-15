1 Yılda 10,3 Milyon Vaka! DSÖ Korkutanı Açıkladı

DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kızamık hastalığına ilişkin yeni raporunu yayımladı. Raporda vakalara ilişkin açıklamada “Dünya genelinde 2023'te tahmini olarak 10,3 milyon kızamık vakası görüldü. Bu 2022'ye göre yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor. Küresel olarak yetersiz aşılama kapsamı, vakalarda artışa neden oluyor” ifadelerine yer verildi.

Raporda, 2023'te 22 milyondan fazla çocuğun ilk doz kızamık aşısını kaçırdığı da belirtildi.

“VAKALARDA ÖNEMLİ ARTIŞ YAŞANDI”

2023'te 57 ülkede büyük kızamık salgını yaşandığına dikkat çekilen raporda "Salgın, Amerika kıtası hariç tüm bölgeleri etkiledi. DSÖ'nün Afrika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerindeki vakalarda önemli artış yaşandı. Tüm büyük veya yıkıcı salgınların neredeyse yarısı Afrika bölgesinde meydana geldi” denildi.

Kaynak: AA