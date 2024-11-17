Geçmeyen Öksürüklerin Baş Düşmanı: Yol Kenarlarında Bile Bitiyor Ama Değerini Kimse Bilmiyor

TÜKETMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN

Hatmi çiçeği ve meyan kökü doğal içerikli olsa da, her birey için uygun olmayabilir. Özellikle hamileler, emziren anneler, kronik rahatsızlıkları olanlar ya da düzenli ilaç kullananlar için bu bitkiler yan etkiler gösterebilir. Bu nedenle, kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması önerilir.