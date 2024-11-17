Geçmeyen Öksürüklerin Baş Düşmanı: Yol Kenarlarında Bile Bitiyor Ama Değerini Kimse Bilmiyor
Halk arasında ebegümeci olarak da bilinen Hatmi çiçeği ve meyan kökünün, inatçı öksürük krizlerine karşı adeta bir şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? İşte kış aylarının doğal zırhları...
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk ve kuru hava, özellikle kış aylarında, boğazlarımızı kurutup öksürüğe sebep olur. Geceleri uykusuz bırakan ve gün boyu rahatsızlık veren bu durumla başa çıkmanın doğal yollarını arıyorsanız, çözüm sandığınızdan daha yakın olabilir. Hatmi çiçeği ve meyan kökü gibi bitkiler, öksürüğü yatıştırarak boğaz ağrısını hafifletmekte oldukça etkili.
ÖKSÜRÜĞE EN DOĞAL ÇÖZÜM
Eski çağlardan bu yana kullanılan hatmi çiçeği ve meyan kökü, güçlü şifa özellikleriyle dikkat çeker. İşte bu iki mucizevi bitkinin etkileri:
Hatmi Çiçeği: İçerdiği doğal mukilaj maddesi, boğazda tahrişi azaltarak koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu sayede öksürük hissi azalır ve boğaz rahatlar. Hatmi çiçeği özellikle kuru öksürükle mücadelede etkili bir yardımcıdır.
Meyan Kökü: İçeriğindeki glisirizin maddesiyle iltihapları giderir ve boğaz kaslarını yatıştırır. Ayrıca balgam söktürücü özelliği sayesinde, boğazda biriken mukusun atılmasına yardımcı olur.
HATMİ VE MEYAN ÇAYI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı hatmi çiçeği
1 tatlı kaşığı kurutulmuş meyan kökü
1 su bardağı sıcak su
İsteğe bağlı olarak bal
Hazırlanışı:
Hatmi çiçeği ve meyan kökünü bir fincana ekleyin.
Üzerine sıcak suyu dökerek iyice karıştırın.
Karışımı 10-15 dakika boyunca demlenmeye bırakın.
Demlendikten sonra isterseniz bal ilave ederek çayınızı tatlandırabilirsiniz.
TÜKETİMDE AŞIRIYA KAÇMAYIN
Bu çayı günde 2-3 fincan tüketebilirsiniz. Ancak aşırı tüketimden kaçınmalı ve özellikle şeker hastalığı ya da hipertansiyonu olan bireyler, meyan kökü kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.
TÜKETMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN
Hatmi çiçeği ve meyan kökü doğal içerikli olsa da, her birey için uygun olmayabilir. Özellikle hamileler, emziren anneler, kronik rahatsızlıkları olanlar ya da düzenli ilaç kullananlar için bu bitkiler yan etkiler gösterebilir. Bu nedenle, kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması önerilir.
ÖKSÜRÜĞÜ YATIŞTIRIP UYKUYU DÜZENLİYOR
Hatmi çiçeği ve meyan kökünden hazırlanan çay, öksürüğü yatıştırıp boğazınızı rahatlatırken aynı zamanda huzurlu bir uyku geçirmenizi sağlar.