13 Yaşında AIDS Nedeniyle Ölmüştü: Son Açıklama İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden Geldi

İzmir’de 13 yaşındaki A.E.K’nin AIDS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklama da İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi.

"İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANILMADI"

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada A.E.K.'nin geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış; psikiyatrik değerlendirmelerin akabinde herhangi bir istismar bulgusuna da rastlanılmadığı belirtildi.

Açıklamada, sürecin yargıya intikal ettiği ve soruşturmanın sürdüğü de hatırlatılırken kamuoyunu yanıltıcı açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

HIV virüsü sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A. K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.#basınaçıklaması #izmirsağlıkmüdürlüğü pic.twitter.com/ERGAKTTA1B — İzmir İl Sağlık Müdürlüğü (@izmirism) November 16, 2024

KIZILAY İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Türk Kızılay, İzmir'de AIDS nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K. ile ilgili, HIV virüsünün Kızılay'dan temin edildiğine dair iddiaları yaptığı açıklama ile yalanlamıştı.

Açıklamada, “13 yaşındaki A.E.K.’nın babası K.K., 2024 yılı ocak ayında Muğla’nın Milas ilçesi Atapark Kan Bağış Merkezi’ne başvurarak ilk kez kan bağışçısı olmak istemiştir. K.K.’dan alınan kan örneği, güvenli kan teminine yönelik NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi) testi dahil tüm tetkiklerden geçirildikten sonra HIV pozitif olduğu anlaşılmış ve derhal ilgili sağlık ve kolluk birimlerine bilgi verilip kan imha edilmiş ve baba K.K. Kızılay’ın ret listesine alınmıştır. Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır” denildi.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cinsel istismar şüphesi üzerinde başlatılan soruşturmada çocuk psikiyatrisi hem A.E.K. ile hem de babası K.K. ile görüşme yaptı. Çocuk psikiyatri tarafından 8 Ekim 2024'te yapılan değerlendirmede, "İstismar baba ve çocukla yapılan görüşmelerde ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi" dedi.

Turizmci baba K.K.'nın ifadesinde ise, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dediği öğrenildi. O

Kaynak: Gerçek Gündem