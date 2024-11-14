13 Yaşında HIV'den Ölen Çocuğun Babası HIV Pozitif Çıktı

İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, AIDS çıktı. Son evrede hastaneye yatırılan çocuk, kurtarılamadı. AIDS nedeniyle yaşamını yitiren çocuğun babasının HIV pozitif, annesinin ise HIV pozitif olmadığı belirlendi.

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13 Yaşında HIV'den Ölen Çocuğun Babası HIV Pozitif Çıktı

İzmir'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun HIV pozitif (AIDS) olduğu ortaya çıktı. Hastalığın çocuğa anneden geçmediği, cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi. Çocuk, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13 Yaşında HIV'den Ölen Çocuğun Babası HIV Pozitif Çıktı - Resim : 1

ÇOCUĞUN 2021’DEKİ HIV TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞ

AIDS nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun ölümüne ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Yaşamını yitiren çocuğun, 2021 yılında bademcik ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Çocuğa bu ameliyat öncesinde rutin bir HIV testi de yapıldı.

Bu testin, negatif sonuçlandığı öğrenildi.

13 Yaşında HIV'den Ölen Çocuğun Babası HIV Pozitif Çıktı - Resim : 2

BABANIN HIV TESTİ POZİTİF

Çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, babanın HIV pozitif, annenin ise HIV pozitif olmadığı belirtildi.

İSTİSMARCI BABA MI?

Bu gelişmenin ardından, cinsel istismar sebebiyle HIV kaptığı belirtilen çocuğun istismarcısının babası olup olmadığı sorusu gündeme geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, istismarcının baba olup olmadığı ise bu incelemenin sonunda ortaya çıkacak.

İzmir'de Kan Donduran Olay: Cinsel İstismara Uğrayan 13 Yaşındaki Kız Çocuğu AIDS Nedeniyle Hayatını Kaybettiİzmir'de Kan Donduran Olay: Cinsel İstismara Uğrayan 13 Yaşındaki Kız Çocuğu AIDS Nedeniyle Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: NTV

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