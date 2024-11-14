Hırsızları Düşünemedikleri Detay Ele Verdi

Küçükçekmece’de 3 kadın hırsızın soygun için yaptığı plan, ‘Pes’ dedirtti. Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bir apartmanı gözlerine kestiren hırsızlar, önce daireleri tek tek kontrol etti, ardından güvenlik kameralarının kablolarını keserek görüntü alınmasına engel oldu.

Soyulduklarını fark eden ev sahiplerinin polis ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından, polis 3 kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızların daireleri kontrol etmesi ve apartmana girip çıkışları mahalledeki başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA