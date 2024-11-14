Hırsızları Düşünemedikleri Detay Ele Verdi

İstanbul Küçükçekmece’de 3 kadın hırsız, soygun yapmak için girecekleri evleri kontrol edip, görüntü alınması diye kameraların kablolarını kesti. Hırsızları, mahalledeki diğer kameralar ele verdi.

Hırsızları Düşünemedikleri Detay Ele Verdi

Küçükçekmece’de 3 kadın hırsızın soygun için yaptığı plan, ‘Pes’ dedirtti. Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bir apartmanı gözlerine kestiren hırsızlar, önce daireleri tek tek kontrol etti, ardından güvenlik kameralarının kablolarını keserek görüntü alınmasına engel oldu.

Hırsızları Düşünemedikleri Detay Ele Verdi - Resim : 1

Soyulduklarını fark eden ev sahiplerinin polis ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından, polis 3 kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızların daireleri kontrol etmesi ve apartmana girip çıkışları mahalledeki başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hırsızları Düşünemedikleri Detay Ele Verdi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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