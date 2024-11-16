Dubai Çikolatasına Yeni Rakip: Bu Kez O Kent Harekete Geçti... İçinde Yok Yok!

Dubai çikolatasına Türkiye’nin dört bir noktasından rakip çıkmaya devam ediyor. Bu kez alternatif çikolata Niğde’den geldi. Niğde’nin yerel ürünleri ile yapılan çikolatanın mucitleri ise üniversitenin aşçılık bölümünde okuyan öğrenciler ve hocaları oldu.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez; öğrencileri ile beraber kentin yerel ürünlerini kullanarak Dubai çikolatasına farklı bir yorum getirdi.

Dubai Çikolatasına Yeni Rakip: Bu Kez O Kent Harekete Geçti... İçinde Yok Yok! - Resim : 1

KENTİN YEREL ÜRÜNLERİ KULLANILDI

Kentin gastronomi ürünlerinin kullanıldığı çikolatanın Niğde yorumunda elma, ceviz, badem, kayısı gibi herkesin kolay ulaşabileceği ürünler kullanan Ölmez, ortaya çıkan çikolatanın protein açısından daha güçlü olduğunu söyledi.

Dubai Çikolatasına Yeni Rakip: Bu Kez O Kent Harekete Geçti... İçinde Yok Yok! - Resim : 2

“HERKES BUNU EVİNDE HAZIRLAYABİLİR”

Öğrencileri ile beraber yaptıkları çikolatada Niğde’nin yerel lezzetlerini kullanmaya ve maliyet olarak herkes tarafından uygulanabilir olmasına özen gösterdiklerini söyleyen Ölmez; "Uygulama mutfağımızı hazırladığımız çikolatada Niğde'nin gastronomi ürünlerini kullandık. İçerisinde tescilli ürünlerimizden Darboğaz kirazı, tescile aday misket elma, bölgede yetişen ceviz, kayısı ve üzümlerini kullandık. 'Niğde’nin tescilli tahinli pidesi nasıl uyarlayabiliriz' dedik, içerisinde tahin de kullandık. Maliyet açısından daha düşük ve herkes tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir bir ürün olmasına da özen gösterdik. Hazırladığımız bu çikolatamızın ismi henüz yok. Herkes bunu evinde hazırlayabilir, protein açısından da daha yüksek bir çikolata elde etmiş olacaklar" diye konuştu.

Dubai Çikolatasına Yeni Rakip: Bu Kez O Kent Harekete Geçti... İçinde Yok Yok! - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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