Obeziteye Sıra Dışı Çözüm, Ne İlaç Ne Diyet, Çare Bu Böcekte

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda yürütülen bir araştırma dikkat çekti. 2014 yılından bu yana patates böcekleri üzerinde araştırma yapan Prof. Dr. Umut Toprak ve ekibi önemli bulgulara erişti.

İNSAN GENİYLE BENZER

Araştırma çerçevesinde patates böceklerinin yağ biriktirme ve yakma mekanizmalarının insanlardaki genlerle benzer olduğu belirlendi.

Şaşırtan araştırma sonucuna göre, böcekten elde edilen bir peptit, karaciğer yağlanması ve obezite gibi sağlık sorunlarının çözümüne ışık tutabilir nitelikte.

“6 AY YEMEDEN KIŞI GEÇİRİYORDU”

Obezite, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarının tedavisinde fare, sıçan ile sirke sineği gibi modellerin kullanıldığını belirten Toprak, son çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

Patates böcekleri yaklaşık 6 ay gibi bir sürede hiç yemeden ve içmeden toprak altında kışı geçiriyordu. Biz şu soruyu sorduk, 'Acaba bu canlılar 6 ay bu süreci nasıl geçirebiliyor?' Bunun sonucunda özellikle daha önceden biriktirdikleri yağların bu sürecin yaşanması ve atlatılmasındaki temel enerji kaynağı olduğunu bulduk.

Analizlerin böceklerdeki metabolizmayla ilgili genlerin çok büyük bir kısmının insanlarda da olduğunu gösterdiğini ifade eden Toprak, patates böceklerindeki şeker-yağ ilişkisinin önemine dikkat çekti.

“YAĞLANMANIN MİKTARI TESADÜF DEĞİL”

Toprak, şunları söyledi: Patates böcekleri, sonbaharda ışıklanma süresinin ve şiddetin düşüşüne bağlı olarak aşırı miktarda yağlanıyor ve yağlanmanın miktarı tesadüf değil. Yağlanmada rol alan genler de belli, bizim bulduğumuz genler. Bu genler insanlarda olduğu gibi aynen var ve dolayısıyla da bu genlerin çalışmasıyla yağlar biriktirilip kış boyunca yakılabiliyor.

Toprak, böceklerin yağ biriktirme ve yağ yakma mekanizmalarının anlaşılmasının obezitenin tedavisinde önemli bir ilerleme sunacağını belirtti.

Kaynak: AA