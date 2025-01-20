Obeziteye Sıra Dışı Çözüm, Ne İlaç Ne Diyet, Çare Bu Böcekte

Ankara’da patates böcekleri üzerinde yürütülen bir araştırma, obezite sorunu yaşayan hastalar için umut ışığı oldu. Patates böceklerinin kış uykusunda yağ biriktirme ve yakma genlerinin insan geniyle benzer olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Umut Toprak, böcekten elde edilen peptit ile yağlanmanın azalıp azalmadığını inceleyeceklerini belirtti. İşte araştırmanın dikkat çeken detayları...

Son Güncelleme:

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda yürütülen bir araştırma dikkat çekti. 2014 yılından bu yana patates böcekleri üzerinde araştırma yapan Prof. Dr. Umut Toprak ve ekibi önemli bulgulara erişti.

Obeziteye Sıra Dışı Çözüm, Ne İlaç Ne Diyet, Çare Bu Böcekte - Resim : 1

İNSAN GENİYLE BENZER

Araştırma çerçevesinde patates böceklerinin yağ biriktirme ve yakma mekanizmalarının insanlardaki genlerle benzer olduğu belirlendi.

Şaşırtan araştırma sonucuna göre, böcekten elde edilen bir peptit, karaciğer yağlanması ve obezite gibi sağlık sorunlarının çözümüne ışık tutabilir nitelikte.

Obeziteye Sıra Dışı Çözüm, Ne İlaç Ne Diyet, Çare Bu Böcekte - Resim : 2

“6 AY YEMEDEN KIŞI GEÇİRİYORDU”

Obezite, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarının tedavisinde fare, sıçan ile sirke sineği gibi modellerin kullanıldığını belirten Toprak, son çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

Patates böcekleri yaklaşık 6 ay gibi bir sürede hiç yemeden ve içmeden toprak altında kışı geçiriyordu. Biz şu soruyu sorduk, 'Acaba bu canlılar 6 ay bu süreci nasıl geçirebiliyor?' Bunun sonucunda özellikle daha önceden biriktirdikleri yağların bu sürecin yaşanması ve atlatılmasındaki temel enerji kaynağı olduğunu bulduk.

Obeziteye Sıra Dışı Çözüm, Ne İlaç Ne Diyet, Çare Bu Böcekte - Resim : 3

Analizlerin böceklerdeki metabolizmayla ilgili genlerin çok büyük bir kısmının insanlarda da olduğunu gösterdiğini ifade eden Toprak, patates böceklerindeki şeker-yağ ilişkisinin önemine dikkat çekti.

Obeziteye Sıra Dışı Çözüm, Ne İlaç Ne Diyet, Çare Bu Böcekte - Resim : 4

“YAĞLANMANIN MİKTARI TESADÜF DEĞİL”

Toprak, şunları söyledi: Patates böcekleri, sonbaharda ışıklanma süresinin ve şiddetin düşüşüne bağlı olarak aşırı miktarda yağlanıyor ve yağlanmanın miktarı tesadüf değil. Yağlanmada rol alan genler de belli, bizim bulduğumuz genler. Bu genler insanlarda olduğu gibi aynen var ve dolayısıyla da bu genlerin çalışmasıyla yağlar biriktirilip kış boyunca yakılabiliyor.

Obeziteye Sıra Dışı Çözüm, Ne İlaç Ne Diyet, Çare Bu Böcekte - Resim : 5

Toprak, böceklerin yağ biriktirme ve yağ yakma mekanizmalarının anlaşılmasının obezitenin tedavisinde önemli bir ilerleme sunacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler
obezite
Son Güncelleme:
İstanbul'da Kabus Her Yeri Sardı, Körlük ve Ölüm Kaçınılmaz, Kanı Asitleştiriyor Körlük ve Ölüm Kaçınılmaz, Kanı Asitleştiriyor
Vakalar Pik Yaptı, Aciller Doldu Taştı! Herkes Gıda Zehirlenmesi Sanıyor ama 48 Saat İçinde… Herkes Gıda Zehirlenmesi Sanıyor ama 48 Saat İçinde…
Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz
Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu