Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde 'Radyasyon' Skandalı: Çalışanlar ve Hastalar Risk Altında

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde ortaya çıkan radyasyon sızıntısıyla ilgili skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Uzun, hastanedeki ihmaller zincirinin yalnızca çalışanları değil, hastaları da ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

'NORMALİN ÜZERİNDE'

Meclis'te yaptığı açıklamada geçtiğimiz aylarda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan benzer bir vakayı da gündeme getirdiğini hatırlatan Uzun, bu kez Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde ciddi bir radyasyon sızıntısının tespit edildiğini söyledi.

Uzun, "Hastane çalışanlarının radyasyon ölçümü yapılması için verdikleri dilekçe 15 ay boyunca işleme alınmamış. Ancak dilekçeden 15 ay sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan ölçümler endişeleri doğruladı. Tespit edilen radyasyon seviyeleri, normalin 7 ila 8 katı üzerinde" dedi.

'KURŞUN DUVAR YETERSİZ'

Uzun'un açıklamasına göre, radyoloji odasında bulunması gereken 2.2 mm kalınlığındaki kurşun duvar, yalnızca 1 mm kalınlığında inşa edildi. Ayrıca, Nükleer Denetleme Kurumu'nun yaptığı denetimlerde, kan alma ünitesinin radyoloji odasına bitişik olduğu ve burada da yüksek radyasyon seviyelerine rastlandığı ortaya çıktı.

Uzun, hastanede çalışan bir röntgen teknisyeninin, maruz kaldığı yüksek radyasyon nedeniyle gebeliğini sonlandırmak zorunda kaldığını da ifade etti.

9 SORULUK ÇAĞRI

Milletvekili Uzun, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde radyasyon sızıntısı ilk ne zaman tespit edildi? Bu durumdan etkilenen hasta ve personel sayısı kaç? Etkilenen kişilerle ilgili herhangi bir sağlık taraması yapıldı mı? Kan alma ünitesi için gerekli izinler İl Sağlık Müdürlüğü'nden alındı mı? Aynı duvarı paylaşan bu iki birim için Nükleer Denetleme Kurumu'na (NDK) başvuru yapıldı mı? Kurşunlama işleminin yetersiz olduğu tespit edilmesine rağmen neden gerekli önlemler alınmadı? Son 5 yıl içinde radyoloji biriminde çalışan personelin yaşadığı sağlık sorunları araştırıldı mı? 21 Mart 2023 tarihli personel dilekçesine yanıt verildi mi? Radyasyon komitesinin 6 Haziran'daki toplantısından çıkan karar neden aylarca NDK'ya bildirilmedi ve bu süreçte birimler hizmet vermeye devam etti mi?

'CEZASIZ KALMAMALI'

Uzun, Meclis'te yaptığı konuşmada, yıllardır sürdüğü düşünülen bu durumun kaç kişiyi etkilediğinin belirsiz olduğunu ifade etti. İlgili makamları göreve çağıran Uzun, denetim eksikliklerinin ve hataların sorumlularının cezalandırılması gerektiğini söyledi.