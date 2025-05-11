Iğdır'da Vatandaşlara Boy ve Kilo Ölçümü Yapıldı

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğünce, toplum sağlığını desteklemek amacıyla yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlik düzenlendi.

Millet Bahçesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

Yapılan taramalarda vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplamalarıyla katılımcılara ideal kilo aralıkları hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca sağlıklı yaşam, dengeli beslenme ve hareketli yaşam konularında da bilgilendirmeler yapılarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler sunuldu.

Iğdır Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Yeşim Okur, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan kampanyayı bugün Iğdır'da hayata geçirdiklerini belirtti.

Etkinlikte asıl amaçlarının bireylerin ideal kilolarını öğrenmelerini ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Okur, "Burada tespit ettiğimiz hastaları ve risk grubundaki bireyleri Toplum Sağlığı Merkezlerine yönlendiriyoruz. Salı ve perşembe günleri görev yapan diyetisyen arkadaşlarımız bu kişilere gerekli danışmanlık ve yönlendirmeleri yapacak. Kampanyamız 10 Temmuz'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA