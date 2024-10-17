'Sağlığa Tehdit' Sağlık Kurumu... Bu Hastaneden Radyasyon Yayılıyor!

Geçtiğimiz ay yoğun bakımdaki sağlıkçılara uyuz teşhisi konmasıyla gündeme gelen 250 yatak kapasiteli Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde şimdi de başka bir skandal patlak verdi. Hastanenin ameliyat odalarından sadece bir tanesinde radyasyonu engelleyen kurşun kaplama olduğu, diğerlerinde ise hiçbir önlem olmadığı iddia edildi. Radyasyonlu görüntüleme işlemlerinin de oda yetersizliği nedeniyle, önlem bulunmayan bu odalarda yapıldığı belirtildi. Bu ihmal, iş sağlığı ve güvenliği raporlarında da yer aldı.

KORUYUCU OLMADAN ÇALIŞIYORLAR

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz, konuya ilişkin hazırlanan tutanağa ulaştı. Tutanakta ihmaller “Beş odalı ameliyathane biriminde yalnızca bir odanın kurşun kaplaması mevcuttur. Odanın müsait olmaması gibi nedenlerde koruyucu olmayan odalarda vaka alınmaktadır. Hasta ve çalışan maruziyeti söz konusudur. Ayrıca bu tip radyasyon ortamında çalışan hemşire ve personelin kişisel dozimetreleri (Tüm radyasyon uygulama işlemlerinde doz ve doz hızının belirlenmesi amacıyla kullanılan cihaz) bulunmamaktadır” ifadeleriyle anlatıldı.

İnsan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilecek durum dolayısıyla hastanede koruyucu önlükler olsa da bu koruyucu ekipmanın denetiminin yapılmadığı ve yeterli sayıda olmadığı da ortaya çıktı.

Kaynak: Cumhuriyet