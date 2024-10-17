'Sağlığa Tehdit' Sağlık Kurumu... Bu Hastaneden Radyasyon Yayılıyor!

Uyuz skandalıyla gündem olan Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde şimdi de radyasyon tehlikesi başladı. Hastanedeki ameliyat odalarından sadece birinde radyasyonu engelleyen kurşun kaplamanın olduğu, diğerlerinde bu önlemin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca radyasyonlu bazı işlemlerin tedbirsiz alanlarda yapılmak zorunda kalındığı bildirildi.

Son Güncelleme:
'Sağlığa Tehdit' Sağlık Kurumu... Bu Hastaneden Radyasyon Yayılıyor!

Geçtiğimiz ay yoğun bakımdaki sağlıkçılara uyuz teşhisi konmasıyla gündeme gelen 250 yatak kapasiteli Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde şimdi de başka bir skandal patlak verdi. Hastanenin ameliyat odalarından sadece bir tanesinde radyasyonu engelleyen kurşun kaplama olduğu, diğerlerinde ise hiçbir önlem olmadığı iddia edildi. Radyasyonlu görüntüleme işlemlerinin de oda yetersizliği nedeniyle, önlem bulunmayan bu odalarda yapıldığı belirtildi. Bu ihmal, iş sağlığı ve güvenliği raporlarında da yer aldı.

'Sağlığa Tehdit' Sağlık Kurumu... Bu Hastaneden Radyasyon Yayılıyor! - Resim : 1

KORUYUCU OLMADAN ÇALIŞIYORLAR

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz, konuya ilişkin hazırlanan tutanağa ulaştı. Tutanakta ihmaller “Beş odalı ameliyathane biriminde yalnızca bir odanın kurşun kaplaması mevcuttur. Odanın müsait olmaması gibi nedenlerde koruyucu olmayan odalarda vaka alınmaktadır. Hasta ve çalışan maruziyeti söz konusudur. Ayrıca bu tip radyasyon ortamında çalışan hemşire ve personelin kişisel dozimetreleri (Tüm radyasyon uygulama işlemlerinde doz ve doz hızının belirlenmesi amacıyla kullanılan cihaz) bulunmamaktadır” ifadeleriyle anlatıldı.

'Sağlığa Tehdit' Sağlık Kurumu... Bu Hastaneden Radyasyon Yayılıyor! - Resim : 2

İnsan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilecek durum dolayısıyla hastanede koruyucu önlükler olsa da bu koruyucu ekipmanın denetiminin yapılmadığı ve yeterli sayıda olmadığı da ortaya çıktı.

AKP'li Damada Görülmemiş 'Kıyak'... İlk İhalede İnşaatı Bitiremedi, İkinciyi de Aldı!AKP'li Damada Görülmemiş 'Kıyak'... İlk İhalede İnşaatı Bitiremedi, İkinciyi de Aldı!Güncel
Deprem Felaketinde Her Şeyi Değiştirebilecek Rapor... 13 Yıl Önce Uyarmışlar!Deprem Felaketinde Her Şeyi Değiştirebilecek Rapor... 13 Yıl Önce Uyarmışlar!Güncel

Kaynak: Cumhuriyet

Etiketler
Hastane Konya
Son Güncelleme:
Deprem Felaketinde Her Şeyi Değiştirebilecek Rapor... 13 Yıl Önce Uyarmışlar! Deprem Felaketinde Her Şeyi Değiştirebilecek Rapor
Skandal Uygulama İçin Tarih Verildi: Milyonlar Sağlık Hizmeti Alamayacak! Milyonlar Sağlık Hizmeti Alamayacak!
Paraya Para Demeyecek 3 Burç Belli Oldu! Kasım Ayında Cepleri Dolacak Paraya Para Demeyecek 3 Burç Belli Oldu! Kasım Ayında Cepleri Dolacak
Yalı Çapkını Final Kararı Alırken Star TV Yeni Diziyi Duyurdu Yalı Çapkını Final Kararı Alırken Star TV Yeni Diziyi Duyurdu