Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki Numuneler Bozuldu mu? Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastalardan alınan numunelerin bozulduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında, "Bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir" denildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki Numuneler Bozuldu mu? Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastalardan alınan numunelerin hatalı solüsyon nedeniyle bozulduğu öne sürüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: AA

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