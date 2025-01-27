'Sarı Serum'daki Tehlike! Gençlere Kritik Uyarı: 'Hastalığı Maskeliyor...'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, hastaların hızlı ve çabuk iyileşme beklentisi ile çözümler istediklerini ifade ederek, "Halk arasında acil servislerde 'sarı serum' olarak bilinen serum tedavisi istiyorlar. Bu sadece hastalık süresi bir iki günlük olan influenza ve benzeri virüsler için günlük rahatlama sağlıyor. Ancak, Kovid-19 salgını sonrası toplumda halen hem bu virüsün hem de diğer solunum yolları virüslerinin aynı anda hastalanmaya neden olması nedeniyle uzayan hastalığı maskeliyor" dedi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde kombo virüsün etkili olduğunu ve vatandaşların günlük işlerinin aksamaması için acil servislerde 'sarı serum' olarak bilinen serum tedavisi istediklerini söyledi. Sarı serum tedavisinin sadece birkaç günlük rahatlama sağlayacağını ve ilerleyen dönemde kişinin zatürreye kadar giden sonuçların görebileceğini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, şunları kaydetti:

"Son günlerde birkaç virüs birden toplumda dolaşıyor ve aynı anda influenza, RSV, kovid ve diğer solunum yolları ile bulaşan virüs bir insanı enfekte edip, uzamış hastalığa sebep oluyor. Boğaz ve eklem ağrısı ile başlayan, öksürük ile seyredip nefes darlığına kadar giden bir hastalık tablosu oluşturuyor. Tek başına influenza ile hastalanan bir kişi, birkaç gün dinlenip gerekli bakımı yapılırsa hemen düzelip günlük hayatına ve topluma geri dönebiliyordu. Ancak günümüzde ve özellikle bugünlerde yaşadığımız bu kombo virüs etkileri ile hastalık uzuyor ve bir türlü insan kendini iyi hissedemiyor. Bu uzamış hastalıklar yüzünden günlük iş ve aktivitelerinde etkilenmemesi için insanlar tam iyileşemeden tekrar topluma dönüyor.

Hastalarımız, hızlı ve çabuk iyileşme beklentisi ile çözümler istiyorlar ve halk arasında acil servislerde 'sarı serum' olarak bilinen serum tedavisi istiyorlar. Bu sadece hastalık süresi bir iki günlük olan influenza vb. virüsler için günlük rahatlama sağlıyor ve ertesi gün günlük işlerinize dönebiliyordunuz. Ancak, Kovid-19 salgını sonrası toplumda halen hem bu virüsün hem de diğer solunum yolları virüslerinin aynı anda hastalanmaya neden olması nedeni ile uzayan hastalığı maskeliyor."

EN ÇOK GENÇLER ETKİLENİYOR

Prof. Dr. Şevket Özkaya şunları söyledi:

"Siz bugünlerde hastalanır ve sarı serum alırsanız, başta şikayetleriniz olmak üzere kısa süreli rahatlama sağlayabilirsiniz ama hastalık maalesef günlerce sürdüğü için bu serum sizin hastalıkla savaşma gücünüzü azaltıyor ve zatürreye kadar giden sonuçlar görmemize neden oluyor. Sarı serum alarak günü kurtarıyorsunuz ama hastalığınızın hem süresi hem de ciddiyeti artıyor. Son günlerde özellikle genç yaşlarda görülen zatürrenin nedeni buna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dinlenip, uygun tedavi ile geçecek bir viral hastalığı, sarı serum ile şikayetlerinizi günlük bastırıyor ama hastalığınızın uzamasına ve zatürreye kadar gitmesine neden oluyorsunuz.

Gençler maalesef en çok etkilenen grup çünkü günlük aktivitelerden geri kalmamak için bu hızlı çözümlere başvuruyor ve hiç beklemediğimiz sayıda ve ciddiyette genç hastalarda zatürre görüyoruz. 'Sarı serum hastalığı' dediğimiz bu durum için halkımızın bilinçli davranmasını ve serum tedavisinin sadece, uygun tedavi ile düşmeyen ateşli hastalara önerdiğimizi bilmelerini istiyoruz."

Kaynak: İHA