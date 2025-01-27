Vakalar Arttı, Ölüme Kadar Götürüyor: Abur Cubur Yiyen Çocuklar Risk Altında

Kış mevsimiyle birlikte çocuk hastalıkları vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle aşısız çocuklar büyük risk altında. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nden Dr. Eylül Daşcı Bozdemir, aileleri, hijyen, dengeli beslenme ve yeterli uyku konularında uyararak, tanı konulan çocukların kalabalık ortamlardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Vakalar Arttı, Ölüme Kadar Götürüyor: Abur Cubur Yiyen Çocuklar Risk Altında

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalar, çocuklar için hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Aciller dolup taşıyor. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eylül Daşcı Bozdemir hastalıklara karşı önemli bilgiler paylaştı. Çocuklarda sık olarak enfeksiyon hastalıkları, soğuk algınlığı, grip, orta kulak iltihabı, bronşit, halk arasında zatürre diye bilinen akciğer enfeksiyonu, bademcik, idrar yolu ve bağırsak enfeksiyonlarıyla döküntülü hastalıklarının görüldüğünü ifade eden Uz. Dr. Bozdemir, çocukların kış aylarından hastalıklardan korunmasında en önemli etken olan hijyen ve ellerin sık sık yıkanması konusunda uyarılardan bulundu.

ABUR CUBURDAKİ TEHLİKE

Çocukların kış aylarında hastalıklardan korunmasının en önceliği el hijyeninden geçtiğini belirten ve ailelerin çocuklara mümkün olduğunca harekete yönlendirilmesi gerektiğini dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eylül Daşcı Bozdemir, “Bunun dışında öksürürken elimize değil, bir peçete yardımı ile ya da kolumuzun dış kısmıyla örtmemiz gerekmektedir. Çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Günümüzde abur cubur beslenme maalesef çok arttı ve bu hastalıklara daha da yatkın hale getiriyor. Bir diğer konu ise uyku. Mutlaka yeterli sürede çocukların uyumaları gerekmektedir. Mutlaka odaları havalandırmak gerekmektedir. Bunların dışında çocuklarımıza mümkün olduğunca harekete yönlendirmemiz ve spor yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

AŞISIZ ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Bozdemir, günümüzde aşı karşı olmaları yüzünden aşısız çocukların hastalığı ağır geçirebildiğini belirterek, son dönemde kızamık vakalarında artış olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

“Maalesef günümüzde aileler çocuklara aşı yaptırmaya karşı. Aşılar pek çok hastalıklara önlemektedir. Özellikle kızamık, döküntülü hastalıklara önlüyor. Mutlaka çocuklarımıza aşı yaptırmamız gerekmektedir. Ayrıca vitamin ve mineraller konusunda ise son zamanlarda aileler komşularından duyup, etrafından duyup çocuklara doktor muayenesi olmadan takviye alıyorlar. Mutlaka çocukları doktorlara götürüp tahlil yaptırmalılar. Eksik olan vitamin ve mineral saplanırsa doktor kontrolünde muayenelerin başlanması önerilmektedir.

Maalesef aşı yaptırmayan aileler çok fazla arttı. Kızamık hastalığı bu kadar yaygın görülmemekteydi. Son zamanlarda kızamık hastalığı çok fazla görüyoruz. Yurt dışından gelen göçlerle birlikte kızamık sayılarında artış var ve komplikasyonları çok ağır olabiliyor. Özellikle küçük çocuklar, aşısız olan çocuklar hastaneye yatmakta ve ölüme kadar gidebilmektedir. Bunun dışında özel aşı grupları da vardır. Aileler aşı yaptırırsa bu enfeksiyonlar çok daha hafif bir şekilde hastaneye yatmadan atlatabilmektedir.”

TANIDAN SONRA İZOLASYON GEREKLİ

Çocukların hastalıklarından sonra belli bir süre izole olması gerektiğini vurgulayan Uz. Dr. Bozdemir, şu uyarılarda bulundu:

“Genelde çocuklar kalabalık ortamlarda kreşlerde, oyun alanlarında temas edilen oyuncaklardan hastalık kapabiliyorlar. Çocukların oynadıkları oyuncaklar elden ele geziyor ve sonrasında el, ayak, ağız hastalıkları çok sık görülmektedir. Oyun alanlarında, kreşlerde birbirleriyle temas ediyorlar. Eğer bu hastalıklar tanı konarsa mutlaka 7 gün evde izole olması lazım. Ailelerin bu konularda dikkatli olması gerekiyor. Bademcik enfeksiyonunda tedaviden sonra 24 saat boyunca bulaştırıcılık oluyor. Mutlaka tedaviden sonra 24 saat boyunca çocuklarını kalabalık ortamlara götürmemelerine önermekteyiz”

Kaynak: İHA

Estetik Merkezinde Skandal: Saç Hayali İçin Gitti, Kulak Zarı Biçildi Saç Hayali İçin Gitti, Kulak Zarı Biçildi!
Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor! Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor!
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
Uzmanından Zatürre ve Tetanos Aşısı İçin Çağrı: Yenilenmeli Uzmanından Zatürre ve Tetanos Aşısı İçin Çağrı: Yenilenmeli
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu
Türkiye'nin Deposu Olarak Biliniyor, İzmir Karaburun'da Hasat Başladı: Tarlada 100, Pazarda 200 Liraya Satılıyor Türkiye'nin Deposu Olarak Biliniyor, İzmir Karaburun'da Hasat Başladı
Küçük Gelen Kot Pantolonu 1 Beden Büyütme Taktiği: Çamaşır Makinesine 1 Kaşık Eklemek Yeter Küçük Gelen Kot Pantolonu 1 Beden Büyütme Taktiği: Çamaşır Makinesine 1 Kaşık Eklemek Yeter
İSPARK'ta Ücretsiz Park Etmenin Yolu Ortaya Çıktı: Araç Sahipleri Artık Otopark Ücreti Ödemeyecek İSPARK'ta Ücretsiz Park Etmenin Yolu Ortaya Çıktı: Araç Sahipleri Artık Otopark Ücreti Ödemeyecek
SGK Devreye Girdi: Hesapların Hepsi Bloke Ediliyor! Milyonları İlgilendiren Flaş Gelişme SGK Devreye Girdi: Hesapların Hepsi Bloke Ediliyor! Milyonları İlgilendiren Flaş Gelişme