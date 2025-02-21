Kalbin Azrail’i Olan Alışkanlık… Vakalar Pik Yaptı, Türkiye Ölüm Listesinde Zirvede

Dr. İsmail Erdoğu, kalp ve damar hastalığına bağlı ölümlerde Türkiye’nin ilk sırada olduğunu belirterek sigaranın hastalıklarda en tetikleyici alışkanlık olduğunu söyledi. Vakaların arttığına dikkat çeken Erdoğu, sigara içenleri hastane kontrollerini daha sık yaptırması için uyardı.

Son Güncelleme:
Kalbin Azrail’i Olan Alışkanlık… Vakalar Pik Yaptı, Türkiye Ölüm Listesinde Zirvede

Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp sağlığını tehlikeye atan alışkanlıklar için için uyardı. Kalp krizlerini en çok sigaranın tetiklediğini belirten Erdoğu “Türkiye'nin kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa'da ilk sıralarda” dedi.

Türkiye’de ölüm oranın çok olan kalp ve damar hastalıklarına ilişkin uzmanlardan gelen uyarılar devam ederken, Dr. İsmail Erdoğu da hayati açıklamalar yaptı.

Kalbin Azrail’i Olan Alışkanlık… Vakalar Pik Yaptı, Türkiye Ölüm Listesinde Zirvede - Resim : 1

HASTALAR KONTROLLERİNİ AKSATIYOR

Dr. İsmail Erdoğu, özellikle sigara içmenin Türkiye'de oldukça yaygın olduğunu belirterek, çocukların düzenli olarak doktor kontrolüne gitmediğini ve reçete edilen programların uygulandığını söyledi. Ayrıca kalp krizi belirtileri yaşayan hastaların tedavisine başvurmakta geç olanları vurgulayan Erdoğu, “Eğer kontrollerinin zamanında gitseydi ve tedavileri aksatmasaydı, damarlara bağlı ölümler önemli ölçüde azalabilirdi” dedi.

Kalbin Azrail’i Olan Alışkanlık… Vakalar Pik Yaptı, Türkiye Ölüm Listesinde Zirvede - Resim : 2

ÖLÜMLERDE AVRUPA'DA İLK SIRALARDA

Dr. Erdoğu, Avrupa istatistiklerine göre Türkiye'nin kalp krizi geçirme oranlarında Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını, ancak kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde lider olduğunu belirtti. Bu durumun temel nedenleri arasında sigara kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, diyabet, kan basıncı değişimleri ve obezitenin öne çıkmasının ifade ettiği ifade edildi.

Kalbin Azrail’i Olan Alışkanlık… Vakalar Pik Yaptı, Türkiye Ölüm Listesinde Zirvede - Resim : 3

Bu Kan Grubundansanız Dikkat! Kalp Krizi ve Kansere Yakalanma Olasılığınız Çok YüksekBu Kan Grubundansanız Dikkat! Kalp Krizi ve Kansere Yakalanma Olasılığınız Çok YüksekYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
kalp krizi Sigara Avrupa
Son Güncelleme:
Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Pandemide Ölen Doktorun Ailesine Zulüm! Ödenen Maaşlar Faiziyle Geri Alınıyor Pandemide Ölen Doktorun Ailesine Zulüm! Ödenen Maaşlar Faiziyle Geri Alınıyor
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
Ankara'da Deprem Ankara'da Deprem
İstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor