Kalbin Azrail’i Olan Alışkanlık… Vakalar Pik Yaptı, Türkiye Ölüm Listesinde Zirvede

Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp sağlığını tehlikeye atan alışkanlıklar için için uyardı. Kalp krizlerini en çok sigaranın tetiklediğini belirten Erdoğu “Türkiye'nin kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa'da ilk sıralarda” dedi.

Türkiye’de ölüm oranın çok olan kalp ve damar hastalıklarına ilişkin uzmanlardan gelen uyarılar devam ederken, Dr. İsmail Erdoğu da hayati açıklamalar yaptı.

HASTALAR KONTROLLERİNİ AKSATIYOR

Dr. İsmail Erdoğu, özellikle sigara içmenin Türkiye'de oldukça yaygın olduğunu belirterek, çocukların düzenli olarak doktor kontrolüne gitmediğini ve reçete edilen programların uygulandığını söyledi. Ayrıca kalp krizi belirtileri yaşayan hastaların tedavisine başvurmakta geç olanları vurgulayan Erdoğu, “Eğer kontrollerinin zamanında gitseydi ve tedavileri aksatmasaydı, damarlara bağlı ölümler önemli ölçüde azalabilirdi” dedi.

ÖLÜMLERDE AVRUPA'DA İLK SIRALARDA

Dr. Erdoğu, Avrupa istatistiklerine göre Türkiye'nin kalp krizi geçirme oranlarında Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını, ancak kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde lider olduğunu belirtti. Bu durumun temel nedenleri arasında sigara kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, diyabet, kan basıncı değişimleri ve obezitenin öne çıkmasının ifade ettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA