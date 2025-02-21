Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre, ikamet ettiği adresten taşınan vatandaşlar, bir ay içinde aile hekimini değiştirmezse ikamet adresine yakın olan uygun bir aile hekimine kaydedilecek.

Ayrıca, aile hekimlerine mesai saatleri dışında nöbet görevi verileceğiyle ilgili de bilgilerin yer aldığı yönetmelikte şu ifadeler kullanıldı:

MADDE 1- 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aile sağlığı çalışanının görev, yetki ve sorumlulukları”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) İkamet ettiği ilden veya bölgeden başka bir ile veya bölgeye ikamet amacıyla yeni gelen kişiler bir ay içerisinde aile hekimini değiştirmediği takdirde ikamet adresine yakın olan uygun bir aile hekimine kayıt edilir.”

“(8) Kişilerin değişiklik hakkı saklı kalmak kaydıyla, sağlık hizmeti planlamasına uygun olarak Bakanlık veya müdürlük tarafından kişilerin aile hekimi kayıt değişikliği adres yakınlığı göz önünde bulundurularak yapılır. Bu kayıt değişikliği, aile hekimliği birimine kayıtlı kişi sayısının entegre sağlık hizmeti sunulan yerler için 1650’nin, cezaevi birimlerinde 1000’in, diğer birimlerde ise 2700’ün altına inmeyecek şekilde, aşağıdaki hallerden en az birisinin varlığında gerçekleştirilir:

a) Bölgeye yeni aile hekimliği birimi veya aile sağlığı merkezi açılması.

b) İkamet amacıyla kişinin yer değiştirmesi.

c) Aile hekimliği biriminin kapatılması.

ç) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti veren aile hekimliği biriminin değişmesi.

d) Göçmen sağlığı merkezi veya yabancı uyruklular polikliniğinden hizmet alınması.

e) Hizmet kalitesini geliştirmek ve iş yükü dağılımını dengelemek amacıyla ülke genelinde aile hekimi başına düşen nüfus esas alınarak aile hekimliği birimleri arasındaki nüfus dağılımının düzenlenmesi.

(9) Bakanlık veya müdürlük tarafından aile hekimi kaydı değiştirilen kişiler, aile hekimlerini bir ay sonunda değiştirebilir. Bakanlıkça belirlenen haller dışında bölgenin aile hekimliği birimine kayıtlı ortalama nüfusu göz önünde bulundurularak entegre sağlık hizmeti sunulan aile hekimliği birimlerinde 2.100, cezaevi aile hekimliği birimlerinde 2.000 ve diğer aile hekimliği birimlerinde ise 3.500 kişinin üzerinde kişi kaydı yapılmaması esastır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde; haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir ve nöbetin tutulduğu kurumlarca nöbet ücreti ödenir, ayrıca nöbet izni verilmez. Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık otuz saatten fazla nöbet görevi verilemez. İhtiyaç halinin tespiti, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir. Entegre sağlık hizmetleri kapsamında hizmet veren aile hekimliği birimlerinde çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(5) Acil sağlık hizmetleri;

a) Entegre sağlık hizmetinin ayaktan sunulduğu merkezlerde, mesai saatleri içerisinde bu merkezlerdeki aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından verilir. Mesai saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde ise aşağıdaki şekilde yürütülür:

1) Aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi hekimleri toplamı dikkate alınarak hekim sayısı, beşten az ise icap, beş ve daha fazla ise aktif nöbet olarak yürütülür ve nöbetler eşit şekilde planlanır. Ancak aile hekimine düşen nöbetin aylık asgari 96 saat ve 5 nöbetten az olması halinde, bu süreye tamamlanması ile ilgili aile hekiminin talebine göre işlem yapılır.

2) Aile sağlığı çalışanları ve toplum sağlığı merkezindeki bu nitelikteki personelin nöbetleri (1) numaralı alt bentteki usul ve esaslara göre ancak aktif nöbet olarak yürütülür.

3) Toplam hekim sayısı altı ve üzerinde ise toplum sağlığı merkezi başkanı nöbet tutmaz.

4) Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet hizmetlerini de kapsamak üzere farklı katsayı ile kayıtlı kişi ödemesi yapıldığından ayrıca nöbet ücreti ödenmez ve nöbet izni verilmez.

b) Entegre sağlık hizmetinin yataklı sunulduğu merkezlerde, mesai saatleri içerisinde hastane hekimlerince, mesai saatleri dışında (a) bendindeki usul ve esaslara göre hastane hekimleri (uzman hekim hariç), ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezi ve aile hekimleri dahil olacak şekilde yürütülür. Aile sağlığı çalışanları için de hastane çalışanları dahil (a) bendindeki usul ve esaslara göre yürütülür.

c) Hastanesi bulunmayan ilçe merkezlerinde mesai saatleri içerisinde aile hekimlerince, mesai saatleri dışında varsa dördüncü fıkra kapsamında oluşturulan nöbet yerlerinde yürütülür.

(6) Aile hekimleri ölüm belgesi (defin ruhsatı) düzenlenmesine ilişkin hizmetlere 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine göre dahil edilir. Ancak entegre aile hekimliği birimlerinde aile hekimleri bu nöbete dahil edilmez.”

“(7) Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde;

a) Yerinde adli ölü muayenesi hizmetleri;

1) Mesai saatleri içinde ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezi hekimleri tarafından yürütülür.

2) Mesai saatleri dışında ise ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerinin dahil edildiği nöbet uygulaması ile yürütülür. Ancak entegre aile hekimliği birimlerinde aile hekimleri bu nöbete dahil edilmez.

b) Diğer adli tabiplik hizmetleri, beşinci fıkradaki usul ve esaslara göre acil sağlık hizmetlerini sunan birimler tarafından yerine getirilir.

(8) Entegre aile hekimliği birimlerinde görev yapan aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına tutulan nöbetler için nöbet ücreti ödenmez veya nöbet izni verilmez. Bu çalışmaların karşılığı olarak farklı katsayı ile kayıtlı kişi sayısı ödemesi 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18 inci maddesine uygun olarak yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyon için önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanlarına, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanlarına öncelik verilir. Aile hekimliği uzmanı (c) ve (d) bentlerinde; kontenjan olması halinde her daim, kontenjan olmaması halinde ise hizmet puanına göre sıralamaya dahil edilir.

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.”

“(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu kontenjan, aile sağlığı merkezindeki pozisyonların %50’si olarak uygulanır. Oran hesabında kesirler üstteki tam sayıya tamamlanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli aile sağlığı çalışanları

MADDE 16- (1) Ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları (toplum sağlığı) kendilerinin talebi ve Bakanlık veya ilgili kurumlarının muvafakati ile aşağıdaki öncelik ve şartlar gözetilmek suretiyle istihdam edilerek aile sağlığı çalışanı sözleşmesi imzalarlar:

a) Ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurları (toplum sağlığı) ile aile sağlığı çalışanı sözleşmesi imzalanabilmesi için, aile sağlığı çalışanı adayının kadro veya pozisyonunun görev yapmak istediği aile hekimliği biriminin bulunduğu ilde olması şarttır.

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memuru (toplum sağlığı) unvanında çalışanlar ile kurumlarının muvafakati sonrası aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalanır.

c) İlde aile sağlığı çalışanı pozisyonlarının doldurulamaması halinde kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurlarının (toplum sağlığı) yerleştirilmesi için Valilikçe ihtiyaç duyulan yerler ve sayı belirlenerek Bakanlıktan talepte bulunulur. Bakanlığın önerisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp pozisyona yerleşme tarihi itibarıyla altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurları (toplum sağlığı) ile aile sağlığı çalışanı sözleşmesi imzalanır.

(2) Bu madde kapsamında aile hekimi ile anlaşan aile sağlığı çalışanıyla sözleşme imzalanır. Aile hekiminin bir ay içerisinde aile sağlığı çalışanı ile anlaşamaması durumunda, bu nitelikteki personel doğrudan kadrolarının bulunduğu ilin müdürlüğüne başvuruda bulunur ve müdürlükçe aile hekimlerinin de görüşü alınarak sözleşme imzalanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Aile hekimi/aile sağlığı çalışanı pozisyonlarının tespiti”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Açılacak aile hekimliği birimleri, öncelikle hizmet mekanı uygun olan mevcut aile sağlığı merkezleri bünyesinde açılır ve yeni açılan aile sağlığı merkezleri dahil tüm ruhsatlandırma işlemleri Müdürlükçe tamamlanır. Aile sağlığı merkezleri müşterek muayenehanelerdir.

(7) Yıkım kararı, kentsel dönüşüm ve imar düzenlemesi gibi zorunlu nedenlere bağlı olarak aile sağlığı merkezinin boşaltılması gereken durumlarda aile sağlığı merkezi, öncelikle var ise müdürlükçe gösterilen kamuya ait bir mekana, yok ise müdürlükçe uygun süre verilmesi kaydıyla aile hekimlerince temin edilen uygun mekana 25 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde taşınır.

(8) Aile sağlığı merkezi için yeni bina inşa edilmesi veya kamu binası oluşturulması durumunda müdürlükçe yapılan planlama çerçevesinde aile sağlığı merkezinin veya aile hekimliği birimlerinin yeni hizmet mekanına taşınması zorunludur.

(9) Aile sağlığı merkezlerinin iç ve dış standartları Bakanlıkça belirlenecek kurumsal kimlik kılavuzlarına uygun olmak zorundadır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmelikte yer alan “aile sağlığı elemanlarının” ibareleri “aile sağlığı çalışanlarının” şeklinde, “aile sağlığı elemanından” ibareleri “aile sağlığı çalışanından” şeklinde, “Aile sağlığı elemanı” ibareleri “Aile sağlığı çalışanı” şeklinde, “aile sağlığı elemanı” ibareleri “aile sağlığı çalışanı” şeklinde, “aile sağlığı elemanlarınca” ibareleri “aile sağlığı çalışanlarınca” şeklinde, “Aile sağlığı elemanının” ibareleri “Aile sağlığı çalışanının” şeklinde, “aile sağlığı elemanının” ibareleri “aile sağlığı çalışanının” şeklinde,“Aile sağlığı elemanınca” ibaresi “Aile sağlığı çalışanınca” şeklinde, “aile sağlığı elemanına” ibareleri “aile sağlığı çalışanına” şeklinde, “aile sağlığı elemanları” ibareleri “aile sağlığı çalışanları” şeklinde, “aile sağlığı elemanlarına” ibareleri “aile sağlığı çalışanlarına” şeklinde, “aile sağlığı elemanın” ibaresi “aile sağlığı çalışanının” şeklinde ve “aile sağlığı elemanını” ibaresi “aile sağlığı çalışanını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kaynak: Haber Merkezi