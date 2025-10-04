HPV Aşısı Araştırmasında Çarpıcı Sonuç! Kanser İçin Umut Işığı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde her yıl 660 bin rahim ağzı kanseri vakasının en az yüzde 95’i HPV kaynaklı. ABD’de yürütülen uzun vadeli bir araştırma ise aşının yalnızca aşılananları değil, aşılanmayanları da koruduğunu göstererek 'sürü bağışıklığı' tartışmasını gündeme taşıdı. JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD’de yaklaşık 20 yıldır süren HPV aşılama programı mercek altına alındı. Araştırmaya göre, hem kız hem de erkek çocuklarına uygulanan aşıların yaygınlığı sayesinde, HPV’ye bağlı enfeksiyon oranları aşı olmayan kadınlarda dahi belirgin şekilde düştü.

YÜZDE 100'E YAKIN ORANDA DÜŞÜŞ

Örneğin, iki HPV türüne karşı kullanılan bivalan aşının uygulandığı vakalarda bulaş oranında yüzde 98’e varan azalma kaydedildi. Araştırmacılar, bu düşüşün aşı dışındaki faktörlerle açıklanamayacak kadar belirgin olduğunu vurguladı. New York’taki Albert Einstein Tıp Fakültesi’nden Jessica Kahn, “Yüksek aşılama oranları ve hem kız hem erkek çocuklarının dahil edilmesi sayesinde, rahim ağzı kanserine yol açan HPV’ye karşı sürü bağışıklığına dair güçlü kanıtlarımız var" dedi. Ancak Kahn, bu korumanın kalıcı olmasının ancak yüksek aşılama oranlarının korunmasına bağlı olduğunu da hatırlattı.

RAHİM AĞZI KANSERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü, 2030’a kadar dünya genelinde kız çocuklarının yüzde 90’ının 15 yaşına kadar aşılanmasını hedefliyor. Hedefin tutturulması halinde, önümüzdeki yıllarda milyonlarca rahim ağzı kanseri vakasının önüne geçilebileceği öngörülüyor. Uzmanlara göre en büyük engel, küresel ölçekte artan aşı karşıtlığı. Yanlış bilgiler ve toplumsal önyargılar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde programların başarısını tehlikeye atıyor.

Kaynak: Euronews