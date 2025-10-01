Ozon Tedavisi İçin Önemli Uyarı, Artırıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında görev yapan Uzm. Dr. Emine Kolu ozon’un oksijenin üç atomlu hali olup renksiz ve yüksek enerjili bir gaz olduğunu ve vücutta temel olarak antioksidan kapasiteyi artırdığını söyledi.

Uzm. Dr. Kolu, "Ozon vücutta temel olarak antioksidan kapasiteyi artırır. İmmünomodülasyon (Bağışıklık sistemini etkileyerek hastalıklarla mücadeleye yardımcı tedavi yöntemi) ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Hücre yenilenmesi ve dokuların oksijenlenmesini artırır. Dışarıdan maruz kaldığımız tüm kimyasallar, sigara ve paketli ürünlerin toksik etkisini vücudumuzdan doğal yolla atmamıza yardımcı olur. Saç dökülmesini azaltır ve antiaging (Yaşlanma karşıtı) etki sağlar" dedi.

“İLAÇ VE TEDAVİLERİ İLE ETKİLEŞMEZ”

Ozon tedavisinin kullanıldığı başlıca hastalıkları sıralayan Uzm. Dr. Kolu, "Diyabet, arteriyel dolaşım bozukluğu, fibromiyalji, kas iskelet sistemi hastalıkları, kronik yorgunluk, uyku bozukluğu, akne, alerjik hastalıklar, migren, Romatoid Artrit vb. otoimmün hastalıklar, enfeksiyon ve yara yeri iyileşmesi. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, bazı onkolojik hastalıkların kemoterapi ve radyoterapi sürecindeki yan etkilerinin azaltılmasında kullanabilmekteyiz. Bu süreçte ozon tedavisi hastaların kronik hastalıkları nedeni ile kullanmakta oldukları ilaç ve tedavileri ile etkileşmez" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA