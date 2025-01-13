Heyecanlandıran Araştırma: Alzheimer Hastalığını 10 Yıl Önceden Tespit Etmek Mümkün mü?

Alzheimer hastalığının 10 yıl daha erken teşhis edilmesini sağlayabilecek dünyanın en kapsamlı protein araştırması başlatıldı. Araştırmacılar, basit bir kan testiyle Alzheimer’ın erken evrelerini tespit etmenin ve kanserleri de normalden 7 yıl önce teşhis etmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

ERKEN TEŞHİSTE PROTEİNLERİN ROLÜ

İngiltere Biyobankası kapsamında 500 bin gönüllünün katılımıyla başlatılan araştırma, hastalıklarla ilişkilendirilen binlerce proteinin hızlı ve ekonomik bir şekilde analizini hedefliyor. Çalışmayı yöneten Prof. Sir Rory Collins, bu yöntemle kalp krizi, felç ve kanser gibi birçok hastalığın daha erken teşhis edilip önlenebileceğini belirtti.

HASTALIKLARI ANLAMADA YENİ BİR ÇAĞ

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan önceki bir analiz, demans ve kanser gibi hastalıkların ilk belirtilerini yıllar öncesinden tespit edebilecek proteinlerin varlığını ortaya koymuştu. Yeni araştırma, daha az yaygın hastalıklar hakkında da önemli bilgiler sağlayarak tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Araştırma, genetik ve yaşam tarzının hastalık gelişimine etkisini de inceleyecek. Proteinler üzerinden elde edilen verilerle depresyon, diyabet ve çeşitli kanser türlerinin farklı alt grupları tanımlanacak. Çalışma sonuçlarının, insanların sağlıklı kalmasını sağlayacak yeni ilaçların geliştirilmesine öncülük etmesi bekleniyor.