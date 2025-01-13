Yaşlanma Tarihe Karışıyor: Zombi Hücrelere Saldıran Aşı Yolda

Bilim insanları, yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi önleyebilecek bir aşının bulunma ihtimalinin her zamankinden daha yakın olduğunu açıkladı. Weizmann Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu aşının yaşlanma sürecinde vücudu zayıflatan iç tehditlerle mücadele edebileceğini belirtti. Araştırmacılar, bağışıklık sistemini hedef alarak yaşlanmanın etkilerini azaltmayı amaçlayan ve vücut saatini geri çeviren bu yaklaşımın, artık bir fanteziden öte gerçek bir umut olduğunu söylüyor.

ZOMBİ HÜCRELERE SALDIRAN AŞI

Neuron dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminde zayıflama meydana geliyor. Bu durum, vücutta iltihaplanmayı artırarak işlevini yitiren ve "zombi hücreler" olarak adlandırılan hücrelerin sayısını çoğaltıyor. Bu hücreler, dokularda birikerek beynin sağlığını olumsuz etkiliyor ve bunama gibi bilişsel sorunlara zemin hazırlıyor. Bilim insanları, bu hücrelerin ortadan kaldırılmasının zihinsel gerilemeyi durdurabileceğini ifade ediyor.

Araştırmacılar, bağışıklık sisteminde belirli bir protein türünü hedef alarak zihinsel sağlığı korumayı amaçlıyor. Bu proteinlere karşı geliştirilecek epitop bazlı bir aşı, yaşlanma karşıtı bir tedavi yöntemi olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, düzgün çalışmayan zombi hücreleri hedef alan senolitik (Yaşlı hücreleri hedef alarak yok etmek için tasarlanmış yeni bir ilaç sınıfı) ilaçların da umut verici bir diğer seçenek olduğu belirtiliyor.

BUNAMA DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Bunama, hafıza, düşünme ve davranış üzerinde ciddi etkiler yaratan bir durum olarak dünya genelinde artış gösteriyor. Özellikle yaşlanan nüfusun yoğun olduğu ülkelerde, bu rahatsızlık ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda. İngiltere'de yaklaşık bir milyon kişinin bunama ile yaşadığı tahmin edilirken, hastalığın yıllık maliyetinin 40 milyar sterline ulaştığı belirtiliyor. Bu maliyete, sağlık harcamalarının yanı sıra hasta yakınlarının gelir kayıpları da dahil.