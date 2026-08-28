Her Gün Tüketiyoruz, Gizli Tehlike Çıktı! Dünyaca Ünlü Makarnalarda Kanserojen Madde Alarmı

Fransa'da yayımlanan saygın tüketici dergisi, sofraların vazgeçilmezi olan makarnalar üzerinde ürküten bir araştırmaya imza attı. Barilla, Lustucru ve Panzani gibi dev markaların ürünlerinin incelendiği testlerde, makarnaların neredeyse tamamında böbreklere zarar veren ve kanserojen olan kadmiyum maddesi bulundu. Oranlar yasal sınırların altında olsa da uzmanlar "Uzun vadede büyük risk" diyerek uyardı. İşte o araştırmanın sarsıcı detayları...

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Her Gün Tüketiyoruz, Gizli Tehlike Çıktı! Dünyaca Ünlü Makarnalarda Kanserojen Madde Alarmı
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Fransa'da yayın yapan tüketici haklarını koruma dergisi "60 million de consommateurs" tarafından yürütülen çalışmada “Fransız tabaklarının vazgeçilmezi” makarnaların içerikleri incelendi. Araştırma kapsamında Barilla, Lustucru ve Panzani dahil, ülkede en çok tüketilen markaların da aralarında bulunduğu yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere 36 ürün karşılaştırıldı.

EN YÜKSEK ORAN DÜNYA DEVİNDE ÇIKTI

Bu paketlerin 34'ünde kadmiyum metali tespit edilirken sadece iki glütensiz makarnanın temiz çıktığını gösteren araştırma, en yüksek kadmiyum oranının Barilla tam buğday makarnalarında görüldüğünü ortaya koydu.

Barilla penne makarnalarında kilogram başına 0,066 miligram, spagettilerinde ise 0,071 miligram kadmiyum tespit edildi.

TOPRAK KİRLİLİĞİ MAKARNAYA BULAŞIYOR

İncelenen makarnalardaki kadmiyum oranlarında görülen farklılığının ham madde farklılığıyla açıklanabileceğini; kadmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda kadmiyum oranının yüksek olacağını hatırlatan araştırma, bu durumun insan sağlığı açısından risklerine dikkati çekti.

BÖBREKLERİ VURUYOR

Araştırmada, Fransa’daki makarnaların kadmiyum oranların Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun ve yasal olarak çizilen sınırın altında olduğu ancak uzun vadede ve sık tüketimde özellikle böbrekler için tehlikeli olabileceğinin altı çizildi. AB standartlarına göre makarnalar için kullanılan durum buğdayındaki kadmiyum oranının kilogram başına azami 0,18 miligram olması gerekiyor.

SİGARA İÇMEYENLERİN YÜZDE 98'İ GIDADAN ALIYOR

Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES), Mart 2026'da yayınladığı verilerde, Fransızların kadmiyuma maruz kalmalarının büyük oranda gıda kaynaklı olduğunu ve bu oranın önemli bir kadmiyum kaynağı olan sigarayı tüketmeyen nüfusun yüzde 98'ini oluşturduğunu bildirdi.

Makarna dışında ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler başta olmak üzere birçok üründe bulunabilen kadmiyum, insan sağlığı açısından zararlı maddeler arasında kanserojen sınıfında yer alan toksik bir ağır metal olarak öne çıkıyor. Toprakta doğal olarak bulunan bu kadmiyum oranının tarımsal kirlilik ve yanlış uygulamalarla arttığı biliniyor.

Kaynak: AA

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