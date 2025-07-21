Her Gün Makyaj Yapıyorsanız Dikkat! Bu Hastalığa Yakalanabilirsiniz

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Düzenli makyaj yapan kadınların, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde astım geliştirme riskinin daha yüksek olabileceği ortaya çıktı. ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, ruj, allık, göz farı, takma tırnak ve tırnak eti kremi gibi ürünleri sık kullanan kadınlarda, astım teşhisi konma riski yüzde 47 oranında artıyor.

12 YILLIK ARAŞTIRMA

12 yıl süren ve yaklaşık 40 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, kişisel bakım ürünleri (PCP) ile geç başlangıçlı astım arasındaki bağlantı incelendi. Haftada beş defadan fazla ruj ve allık kullanımı riski yüzde 18 oranında artırırken, genel olarak makyaj ürünleri kullanımı ise riski yüzde 19 ila 22 arasında yükseltti.

KİMYASALLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Araştırmacılar, makyaj ürünlerinin doğrudan astıma neden olduğunu henüz kanıtlayamadıklarını vurgulasa da, içeriklerindeki kimyasalların etkili olabileceğine dikkat çekti. Polifloroalkil maddeler (PFA), parabenler, ftalatlar ve fenoller gibi bileşenlerin bağışıklık sistemi üzerinde baskı yarattığı ve hormonlarla etkileşime girebildiği belirtiliyor.

HAMİLELER DİKKAT!

Çalışma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan kadınların yaklaşık yüzde 4’üne erişkin başlangıçlı astım teşhisi kondu. Astımın belirtileri arasında öksürük, göğüs sıkışması, nefes darlığı ve hırıltılı solunum bulunuyor. Önceki bazı araştırmalar ise, hamilelik sırasında bu kimyasallara maruz kalmanın çocuklarda astım riskini artırabileceğini göstermişti.

Uzmanlar, bu bulguların kozmetik ürünlerin daha sıkı şekilde düzenlenmesi gerektiğini gösterdiğini belirtiyor. Araştırmacılar, özellikle kadın hormonlarının astım üzerindeki rolünün daha iyi anlaşılması gerektiğine işaret ederken, yaşam tarzı faktörlerinin hastalığın önlenmesinde önemli bir etken olabileceğini vurguluyor.