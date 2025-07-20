Dünyada 10 Milyonu Aşkın Kişide Parkinson Hastalığına Mucize Burunlardan Yeni Umut! Koklayarak Teşhis Ediyorlar

İngiltere’de 2 köpekle gerçekleştirilen bir araştırma dünyada hasta sayısı 10 milyonu aşan Parkinson hastalığına umut kapısı araladı. Eğitilmiş köpeklerin, hastalığı belirtiler ortaya çıkmadan önce koklayarak teşhis edebildiği ortaya çıktı. İşte bilim dünyasını heyecanlandıran araştırmanın detayları…

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Dünyada 10 Milyonu Aşkın Kişide Parkinson Hastalığına Mucize Burunlardan Yeni Umut! Koklayarak Teşhis Ediyorlar
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İngiltere’de gerçekleştirilen yeni bir bilimsel çalışmada, özel eğitimli köpeklerin Parkinson hastalığını, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce kokuyla saptayabildiği ortaya kondu. Araştırma, köpeklerin yüzde 98 doğrulukla hastalığı tanımlayabildiğini gösterdi.

Dünyada 10 Milyonu Aşkın Kişide Parkinson Hastalığına Mucize Burunlardan Yeni Umut! Koklayarak Teşhis Ediyorlar - Resim : 1

Bristol ve Manchester üniversitelerinin, Medical Detection Dogs adlı hayır kurumu ile birlikte yürüttüğü çalışmada, Parkinson hastalarına ve sağlıklı bireylere ait deri yüzeyinden alınan yağ örnekleri (sebum) analiz edildi. Eğitilen iki köpek, bu örnekleri koklayarak hangi bireylerin Parkinson hastası olduğunu başarılı bir şekilde belirledi.

Dünyada 10 Milyonu Aşkın Kişide Parkinson Hastalığına Mucize Burunlardan Yeni Umut! Koklayarak Teşhis Ediyorlar - Resim : 2

POZİTİF VAKALARI TANIMA ORANI YÜZDE 80

Çalışma, bilimsel objektifliği sağlamak amacıyla çift kör deney yöntemiyle yürütüldü. Ne köpek eğitmenleri ne de örnekleri hazırlayan uzmanlar, hangi örneğin kime ait olduğunu bilmiyordu. Buna rağmen, köpekler yüzde 80 duyarlılık ve yüzde 98 özgüllükle doğru teşhisler koydu. Bu, pozitif vakaları tanıma oranının yüzde 80, yanlış pozitif oranının ise yalnızca yüzde 2 olduğu anlamına geliyor.

Dünyada 10 Milyonu Aşkın Kişide Parkinson Hastalığına Mucize Burunlardan Yeni Umut! Koklayarak Teşhis Ediyorlar - Resim : 3

İKİ KÖPEK BİRDEN TEST ETTİ

Çalışmada görev alan köpeklerden biri Golden Retriever cinsi "Bumper", diğeri ise Siyah Labrador cinsi "Peanut" oldu. Her iki köpek de Parkinson hastalarından alınan örneklerle eğitildi. Her başarılı teşhisin ardından ödüllendirilen köpekler, kısa sürede yüksek doğruluk seviyelerine ulaştı.

Dünyada 10 Milyonu Aşkın Kişide Parkinson Hastalığına Mucize Burunlardan Yeni Umut! Koklayarak Teşhis Ediyorlar - Resim : 4

UMUT VEREN AÇIKLAMALAR

Medical Detection Dogs CEO’su Claire Guest, Parkinson hastalığının erken teşhisi için henüz etkili bir test bulunmadığını belirterek, "Oysa hastalık belirtileri tanıdan 20 yıl önce başlıyor olabilir" dedi.

Bristol Üniversitesi’nden Dr. Nicola Rooney ise köpeklerin elde ettiği yüksek doğruluğun Parkinson’a özgü bir koku profilinin varlığını gösterdiğini vurguladı. Rooney, “Bu, gelecekte düşük maliyetli, hızlı ve invazif olmayan teşhis yöntemlerinin geliştirilmesinin önünü açabilir” diye konuştu.

Manchester Üniversitesi’nden Prof. Perdita Barran da deri yüzeyinden alınan basit örneklerin Parkinson teşhisinde kullanılmasının büyük bir ilerleme olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

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