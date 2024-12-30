Her Evde Kullanılan Temizlik Ürününde Büyük Tehlike! Her An Patlayabilir

Öğretim Üyesi Dr. Hande Erensoy, sıvı veya toz halindeki lavabo açıcıların kullanımı sırasında meydana gelen sorunlara ilişkin önemli uyarılar sıraladı.

Erensoy, lavabo açıcıların asit türevi maddeler olabileceğine dikkat çekerek “Bunlar konsantrasyon oranlarına bağlı olarak yüksek şiddetli reaksiyonlar verebiliyorlar. Bu şiddetli reaksiyonlar da sıçramalara, patlamalara, yanma, yanık ve tahrişe neden oluyor” dedi.

“SIVI FORMDAKİ AÇICILAR TERCİH EDİLMELİ”

Kimyasallarda konsantrasyon oranı arttıkça patlama riskinin de arttığını belirten Erensoy, ürünlerde ‘Tehlike’ ifadesinin bulunması gerektiğini söyledi. Erensoy “Mutlaka güvenilir marka tercih edilmeli, içeriği üzerinde yazmalı, yüksek konsantrasyonlu ürünler sadece çok yoğun tıkanıklıklarda kullanılmalı. konsantrasyon oranı daha düşük olan, sıvı formdaki açıcılar tercih edilmeli” dedi.

Açıcılar arasında inşaatta kullanılanların tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erensoy “Lavabo açıcılar karıştırılmamalı, kullanım talimatlarına uyulmalı” diyerek uyardı.

“ASİTLER KESİNLİKTE KARIŞTIRILMAMALI”

Erensoy, lavabo açıcılarını kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: Eldiven, gözlük, maske takılmalı, ortam havalandırılmalı, havalandırmasız yerlerde bu ürünler kullanılmamalı. Halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asit, tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit kesinlikle karıştırılmamalı. Bunlar karıştırılıp solunduğunda zehirli kimyasallar ortaya çıkıyor. Hiçbir kimyasal birbirleriyle karıştırılmamalı.

Kaynak: İHA