Dünya nüfusunun yarısından fazlası obezite riski altında

BBC’de yer alan habere göre, Dünya Obezite Federasyonu’nun hazırladığı rapor, dünya nüfusunun yarısından fazlasının fazla kilolu olma yolunda olduğunu gösterdi. Rapor, dört milyardan fazla insanın etkileneceğini, çocuklarda riskin giderek arttığını belirtti.

Rapora göre, düşük ya da orta gelirli ülkelerin obezite vakalarındaki artışın en yüksek olacağı yerler olduğu aktarıldı.

Dünya Obezite Federasyonu Başkanı Prof. Louise Baur, ülkelerin obeziteye karşı hızla önlem alması gerektiğini söyledi. Prof. Baur özellikler çocuklar ve ergenlerde aşırı kilonun alarm verici derecede yaygınlaştığını belirtti.

Raporda düşük ya da orta gelirli ülkelerde obezite vakalarının artma riskinin besleyici değeri düşük, işlenmiş gıdalara yönelim, hareketsiz hayat tarzı, gıda tedariğindeki kontrollerde zayıflama gibi sebeplerde kaynaklandığı belirtildi.

Hazırlanan rapor gelecek hafta pazartesi günü Birleşmiş Milletler’e sunulacak.

OBEZİTE NEDİR?

‘Obezite’ bir kişinin vücudundaki yağın yüksek seviye olması durumunda yaşanıyor. Hazırlaan rapor, değerlendirmelerde vücut kitle endeksini temel alıyor. Vücut kitle endeksi, bir kişinin boyunun karesinin kilosuna bölünmesiyle ortaya çıkıyor.