Dünya hala Covid-19'un kıskacında, Türkiye'de veri girişi yok

Türk Tabipler Birliği, Covid-19'daki son duruma dair açıklama yaptı. TTB, aşılama oranı ve görülen vakalar hakkında bilgi verdi.

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Dünya hala Covid-19'un kıskacında, Türkiye'de veri girişi yok

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde 27 Aralık 2019 tarihinde görülen, yeni tip koranavirüs(Covid-19), 2020 ve 2022 yılları arasında tüm dünya geneline yayıldı ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Covid-19'un ilk çıktığı günden beri resmi verilere göre dünya genelinde 685 milyon 273 bin 221 kişide virüse yakalandı. Bu kişilerden 658 milyon 075 bin 477 kişi iyileşirken 6 milyon 839 bin 960 kişi ise yaşamını yitirdi.(Nisan 2023 verileri)

Türkiye'de 27 Ekim 2022 tarihin beri veri girişi yapılmayan Covid-19 ile ilgili Türk Tabipler Birliği'nden(TTB), hasta sayısı ve aşılanma durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

TTB, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı aşılama verisinde, yapılan toplam aşılamanın (1,2 ve 3. doz): 152 milyon 727 bin 666 adet. İki doz ile aşılanmış 18 yaş üstü nüfus yüzde 85,7 ve tek doz ile aşılanma oranını yüzde 93.38 olduğunu açıkladı.

Dünya hala Covid-19'un kıskacında, Türkiye'de veri girişi yok - Resim : 1

1 doz aşılanmanın 57 milyon 942 bin 712, 2 dozun 53 milyon 178 bin 852, 3 dozun 28 milyon 223 bin 317 ve 4 doz aşı miktarının 13 milyon 220 bin 587 olduğu paylaşıldı.

Dünya hala Covid-19'un kıskacında, Türkiye'de veri girişi yok - Resim : 2

Dünya hala Covid-19'un kıskacında, Türkiye'de veri girişi yok - Resim : 3

(Toplumda her 100 kişiye yapılmış COVID-19 aşısı pekiştirme dozlarının Türkiye ve kimi Avrupa ülkelerinde dağılımı (yapılan pekiştirme dozu sayısı/ toplam nüfus)*100 olarak hesaplanmıştır.)

TTB'nin, Avrupa ve Türkiye'de hastalık verisine ilişkin paylaştığı bilgilere göre, 22 Ekim 2023 itibarıyla; son 28 günde bir önceki 28 güne kıyasla %10 artışla 371.855 vaka (dünyada görülenlerin %74’ü) ve bir önceki 28 güne kıyasla %45 azalma ile 1.352 ölüm (dünyada görülenlerin %29’u) görülmüştür. Hastaneye yatırmada, son 56 günde bildirimde bulunan ülkelere göre %24 artış görülmüştür.

Türkiye'nin son 56 günde DSÖ’ye doğrulanmış Covid-19 vaka ve ölüm bildiriminde bulunmadığı vurgulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aşı Covid-19 Dünya Sağlık Örgütü
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