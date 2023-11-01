"Bırakın gitsinler" lafının yansıması: Sağlıkta şiddete karşı hekimlerin göç talebi zirveye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşmasında, yurt dışına çıkan doktorları hedef alarak, "Bırakın gitsinler" demişti.

Erdoğan, sağlıkta şiddetin ve cinayetlerin yoğun yaşandığı dönemde, "En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz" ifadelerini kullanmıştı.

Hala devam eden ve ülkedeki en büyük sorunlardan biri olan sağlıkta şiddet sebebiyle, Türkiye'den yetişen hekimler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD ve Kanada gibi ülkelere göç ediyor.

Türk Tabipler Birliği(TTB), hekimlerin yurt dışına çıkmak için başvurduğu 'iyi hal belgesi' başvuru sayısını açıkladı.

TTB'nin paylaştığı verilerde, ekim ayında 256, 2023 yılının ilk 10 ayında ise 2541 hekim bu belgeyi talep etti.

Verilere bakıldığında, son 11 yılda ilk 10 ay içinde talep edilen belge sayısı bakımından 2023 yılı zirveyi açık ara elinde bulunduruyor.

2021 yılında 1111 belge talebinin, 2023 yılına gelindiğinde 2 katından fazla arttığı görüldü.

TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;

📌 Ekim ayında 256,

📌 2023'ün ilk 10 ayında 2541 oldu.



Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri "TTB Yanımda" uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya… pic.twitter.com/yJfAgH34vB — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) November 1, 2023

İYI HAL BELGESİ NEDİR?

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından oluşturulan "İyi hal belgesi", yurt dışına göç etmek isteyen hekimler tarafından talep ediliyor. Belgede hekimlerin daha önce mesleki sicillerinde bir suç olup olmadığını gösteriliyor. Kayıtlar incelenerek kesinleşen uyarı, para ve meslekten men cezaları ve itiraz edilmediği için tabip odalarında kesinleşen uyarı ve para cezalarına ilişkin tutulan arşiv kaydı taranıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem