Erdoğan Hepatit A aşısını duyurdu: Artık Türkiye'de üretilecek

Erdoğan, Hepatit A aşısının Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" dedi.

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Erdoğan Hepatit A aşısını duyurdu: Artık Türkiye'de üretilecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hepatit A aşısının Türkiye'de üretileceğini açıkladı.

KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak."

HEPATİT A NEDİR?

Medical Park Hospital'in aktardığına göre, Hepatit A hastalığı, aynı adlı virüsün insan vücuduna girmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Karaciğerde iltihabi durum meydana gelir. Dışkı yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için temizliğe dikkat edilmeyen yerlerde yiyecek ve içecek tüketen kişilere bulaşma ihtimali yüksektir.

Hepatit A hastalığı taşıyan kişilere direkt temas ile,
Hepatit A hastası olanların kişisel eşyalarına (havlu, bardak, kıyafet gibi) temas ile,
Kirli ve klor uygulanmamış yüzme havuzları ile,
Dışkıya temas etmiş yiyeceklerin iyi pişmeden tüketilmesi ile,
Kanalizasyon suyunun işlemden geçirilmeden içilmesi nedeniyle,
Dışkıya temas etmiş meyve ve sebzelerin iyi yıkanmadan tüketilmesi ile,
Gıda sektöründe çalışan kişilerin temizliğe dikkat etmemesi nedeni ile Hepatit A virüsü kişiden kişiye bulaşabilir.

BELİRTİLERİ

Yorgunluk,
Halsizlik,
Eklem ağrısı,
Ateş,
İştahsızlık,
Hızlı kilo kaybı,
İshal,
Mide rahatsızlığı,
Mide bulantısı,
Kusma,
Gözlerde ve deride sararma,
İdrarın koyu renkte olması,
Dışkının beyazımsı renkte olması.

HEPATİT A AŞISI NE SIKLIKLA YAPILIR

Doktorlar, Hepatit A aşısını ilk dozdan 6-12 ay sonra ikinci bir doz olmak üzere, toplam iki doz olarak önermekte.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Aşı Salgın Recep Tayyip Erdoğan Hepatit A
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