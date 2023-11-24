DSÖ: Kongo'da 581 kişi maymun çiçeği virüsünden öldü

DSÖ, Kongo'da 2023 yılının başından bu yana maymun çiçeği virüsü nedeniyle 581 kişinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, ülkede salgın boyutuna ulaştığı vurgulanan virüsün 12 bin 569 kişide tespit edildiği kaydedildi.

DSÖ: Kongo'da 581 kişi maymun çiçeği virüsünden öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yılın başından bu yana 581 kişinin maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, KDC'deki salgınla ilgili veriler paylaşıldı.

Açıklamada, yılın başından bu yana 581 kişinin maymun çiçeği virüsü nedeniyle öldüğü belirtildi.

SALGIN BOYUTUNDA

Ülkedeki salgının boyutlarına işaret edilen açıklamada, 12 bin 569 kişide maymun çiçeği tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, maymun çiçeği vakalarının başkent de dahil ülkenin 26 ilinin 22'sinde rapor edildiği vurgulandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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