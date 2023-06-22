Botoks yaptırırken dikkat! Ölüme bile sebep olabilir

Tüm dünyada ilk sıraya oturan botoks uygulaması Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. Ancak uzmanlar sahte botoks uygulamalarına karşı uyarıyor.

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Botoks yaptırırken dikkat! Ölüme bile sebep olabilir

Tüm dünyada ilk sıraya oturan botoks uygulaması Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. Bir yandan da sahte botoks piyasası çığ gibi büyüyor. İlaçların sahtesini ayırt etmek zor. Bu yüzden yetkisiz işletmelerden uzak durulması gerekiyor. İşlem sırasında gerekli şartları sağlamaması durumunda gözlerde kararma, görme kaybı gibi sorunlar da ortaya çıkıyor.

Sahte botoks kullanımının sonuçları bunlarla da sınırlı değil. Botoks sonrası hayatını kaybeden hastalar da var. Bazı yerler güzellik değil ölüm merkezi oluyor. Uzmanlar uyarıyor, piyasada değerinin altına botoks yapan yerlerden uzak durulmalı.

Sözcü Televizyonu muhabiri İlayda Çolakoğlu, işin uzmanlarıyla konuştu. Botoksun doğru hasta ile doğru hekim buluştuğu zaman oldukça yüksek mutluluklar yaratan bir uygulama olduğunu belirten medikal estetik hekimi estetik hekimi Dr. Cem Hamidi, vatandaşları üç konuda uyardı.

Hamidi, bu üç konuyu şöyle sıraladı:

“Üç önemli faktör var burada. Bir; uygulayıcının mutlaka ve mutlaka hekim olması. Yaptırdığınız kişinin hekim olduğundan emin olun.

İki; Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle işlemin yapılması. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı onaylı sadece üç tane ilaç bulunuyor. Ama ‘merdiven altı' diye tabir ettiğimiz piyasada maalesef yüzlerce onaysız ürün var.

Üç; fiyat. Eğer fiyatın olağandışı bir ucuzluğu varsa buradan da mutlaka sakınmak lazım. Eğer yanlış bir ürünle yanlış bir uygulama yapılırsa en basitinden işlem yetersiz bir kozmetik sonuç yaratabilir.

Yoğun bakıma varan çok ağır solunum problemlerine kadar çok ağır birçok probleme yol açabilir.”

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