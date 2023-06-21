Antidepresan kullanımı son 11 yılda yüzde 63 arttı

2019 yılında kurulan Hiwell, danışanlarına alanlarında en yetkin uzman klinik psikologlarla terapi hizmeti veriyor. Son yatırım turunda 11 milyon dolar değerleme ile yatırım alan Hiwell Online Terapi Platformu Kurucusu Ali Ozan Özçiçek, sektörle ilgili açıklamalarda bulunarak, gelecek dönem stratejilerini ve hedeflerini anlattı.

Teknolojinin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle birlikte, bireylerin online terapinin avantajlarını keşfetmeye başladığını söyleyen Ali Ozan Özçiçek, bireylerin kendilerini rahat hissettikleri bir ortamda terapi alabilmelerine imkân sunan online terapinin aynı zamanda zaman ve mekan kısıtlamalarını da ortadan kaldırdığının altını çizdi. Sunulan hizmet kalitesi ve danışan memnuniyeti kapsamında, geçtiğimiz yıla kıyasla Hiwell üzerinden terapi almak isteyen danışan sayısının yüzde 240 büyüdüğünü belirten Özçiçek, bu doğrultuda uzman klinik psikolog sayılarında da yüzde 200’lük bir artış olduğunu söyledi. 2023 yılı sonuna kadar danışan ve psikolog sayılarında iki kat üzerinde bir artış hedeflediklerini ifade eden Özçiçek, bu artışla birlikte hizmet verilen ülkeler dışında üç yeni ülkeye daha açılarak orada da terapinin herkes tarafından kolayca ulaşılmasını sağlamak istedikleri bilgisini verdi.

“ARTAN ONLINE TERAPİ TALEBİNE DAHA SAĞLIKLI KARŞILIK VERMEK GEREKİYOR”

2009 yılında kliniklere başvuran kişi sayısının 2017’de dört kat artarak 12 milyonun üstüne çıktığını söyleyen Özçiçek, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 49 milyon 857 bin kutu antidepresan satışı gerçekleşirken bu rakam, 2020’de 54 milyon 625 bine, 2021’de ise 59 milyon 641 bin kutuya yükseldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde 2018-2020 yıllarını kapsayan son yıllarda 61 milyon kişi sinir sistemi ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan ilaç aldı. Ipsos’un yaptığı bir araştırma ise Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’inin akıl ve ruh sağlığının geçtiğimiz yıla göre daha kötüye gittiğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs salgını öncesinde 1 milyardan fazla insanın ruhsal bozukluklar yaşadığını pandemi sonrasında ise bu sayının yüzde 25 oranında arttığını belirtiyor. Dolayısıyla da giderek artan bu talebe daha sağlıklı ve doğru bir şekilde karşılık vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

“ALACAĞIMIZ YATIRIMLARLA HİZMET ALANIMIZI GENİŞLETECEĞİZ”

Gelecek dönemde Hiwell üzerinden herkesin mental sağlık ve esenlik hizmetlerine kolayca ulaşılabilmesi ve bu alanda gerek psikiyatrik gerekse meditasyon gibi tüm ihtiyaçların tek kanaldan sağlanabilmesini hedeflediklerini belirten Özçiçek, yeni yatırımlarla birlikte Hiwell’in daha da güçleneceğinin altını çizdi. 2022 yılının Kasım ayında 11 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldıklarını ifade eden Özçiçek, “Bu yıl hem Türkiye hem de globalde ekonomik açıdan zorluklar yaşanıyor. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen büyümemizi beş kat artırdık ve kar elde etmeyi başardık. 2023 yılında seri A yatırım turunu tamamlamayı hedefliyoruz. Alacağımız bu yatırımla hem yurtdışında verdiğimiz hizmet alanlarını genişleteceğiz hem de yeni entegrasyonlar gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine bu yıl sonuna kadar; danışan ve psikolog sayımızı iki kat artırmayı, yeni üç ülkeye açılım yapmayı ve meditasyon, psikiyatri gibi servislerimizi de hizmete almayı planlıyoruz. Biliyoruz ki terapiye ulaşamayan çok daha fazla birey bulunuyor. Hiwell olarak amacımız, bu hedeflerimizi hayata geçirerek herkesin tüm ihtiyaçlarına tek kanaldan cevap verebilmek. Bunun için de takvimimizi oluşturduk ve gerekli çalışmalara başladık” dedi.

Hiwell NEDİR?

Hiwell, terapiyi herkes için erişilebilir kılma misyonuyla, 2019 yılında girişimci Ali Ozan Özçiçek tarafından kurulmuş bir teknoloji şirketidir. Uzman psikologların, danışanlar ile online olarak seans gerçekleştirmesini sağlayan uygulama sayesinde, danışanlar dünyanın her yerinden kolayca hizmet alabilirken ofis giderlerinden tasarruf eden uzman psikologlar da daha uygun fiyatlı hizmet sunulabilmektedir. 500’ü aşkın uzman psikoloğun yer aldığı Hiwell Online Terapi Platformu, psikologlarını binlerce başvuru içinden yetkinliklerine göre özenle seçmektedir.

YÖK’ten diploma kontrolü, kapsamlı mülakatlar, ileri düzey eğitimler ve performans değerlendirmeleri gibi titiz çalışmalar sayesinde Hiwell, Türkiye’nin en yetkin online psikolog ağını kurmayı başarmıştır. Uzman klinik psikologlar danışanlara; kaygı, stres, mutsuzluk, cinsel sorunlar, depresyon, iş hayatı ve ilişki sorunları gibi alanlarda online terapi hizmeti vermektedir.

Gelişmiş bir eşleştirme algoritmasına sahip olan Hiwell, sisteme kayıt yaptırılırken cevaplanan sorulardan yola çıkarak danışanın ihtiyaçlarına, beklentilerine, terapiye başlama nedenlerine ve programına göre en uygun terapistle eşleşme sağlamaktadır. Eşleşme sonrasında danışanlar uzman psikologlarıyla ücretsiz bir ön görüşme de yapabilmektedir. Uygulama içerisinden uzmanlar tarafından hazırlanmış birçok içeriğe de ulaşılabilmektedir. Hiwell, terapi ihtiyacı duyan bireylere doğrudan hizmet sağladığı gibi çalışanlarına psikolojik destek vermek isteyen şirket ve kurumlar için de çözümler sunmaktadır.

Sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren Hiwell, 2021 yılında Boğaziçi Ventures’tan 16 milyon TL değerleme ile 4 milyon TL ilk tur yatırımını almıştır. 2022 yılı Kasım ayında değerlemesi 5 kat artan şirket, Boğaziçi Ventures bünyesindeki BV Growth fonu ile 11 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım için el sıkışmıştır. Bu yatırım turuna BV Growith fonu dışında; Eksim Ventures, Sankonline, Deniz Devrim Cengiz, Kerem Ülgen, Kağan Etka Yörük, Dr. Hüseyin Başçiftçi, Senih Mete Dal, Emirhan Sancak ve Mustafa Kemal Cılız gibi isimler de katılmıştır.