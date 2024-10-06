'Bodrum’da Koşmak İyi Hissettirir' Sloganıyla 7''inci Defa Koştular
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu bu yılda koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.
"Bodrum’da Koşmak İyi Hissettirir" sloganıyla düzenlenen etkinlik, üç ayrı parkurda yapıldı.
Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.
Organizasyonda 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurların startlarını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay verdi.
Belediye Başkanı Mandalinci de 10 kilometrelik parkurda koştu.
Yarışlarda dereceye giren sporculara Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Kaynak: AA
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