Bilim İnsanlarından Kritik Uyarı: Dondurma Yerken Felç Geçirmeyin!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düşük kalorili dondurmalar, protein barları ve diyet içeceklerde yaygın olarak kullanılan eritritol adlı yapay tatlandırıcının ciddi sağlık riskleri taşıdığı ortaya çıktı. ABD’deki Colorado Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, bu maddenin felç ve beyin hasarına yol açabileceğini gösterdi. Tatlandırıcının küçük dozlarda bile iltihap ve pıhtılaşmayı tetikleyebildiği belirtildi.

Eritritol, dondurmalar ve vitaminli içecekler gibi popüler ürünlerde doğal şeker alternatifi olarak kullanılıyor. Ancak araştırmacılar, bu tatlandırıcının kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler olaylarla ilişkilendirilebileceğini ifade etti. Hücreler üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde, birkaç saat içinde damarları daraltıcı etkiler ve oksidatif stres belirtileri görüldü.

SAĞLIĞA ZARAR VERİYOR

Prof. Christopher DeSouza liderliğindeki ekip, sözde “güvenli” olarak pazarlanan bu tatlandırıcının damar sağlığına zarar verdiğine dair kanıtların giderek arttığını söyledi. Özellikle, serbest radikallerin artması ve nitrik oksit seviyesinin azalması, kalp-damar hastalıklarıyla bağlantılı riskleri güçlendiriyor. Bu durum felç geçirme riskini doğrudan etkileyebiliyor.

Daha önce 4.000’den fazla kişiyle yapılan başka bir çalışmada da eritritol seviyeleri yüksek olan bireylerin üç yıl içinde felç ya da kalp krizi geçirme olasılıklarının belirgin şekilde daha fazla olduğu bulunmuştu. Araştırmacılar, birden fazla eritritol içeren ürün tüketenlerin daha büyük risk altında olabileceğini vurguladı. Yine de insan üzerindeki etkilerin kesinleşmesi için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

MISIRDAN ELDE EDİLİYOR

FDA tarafından 2001 yılında onaylanan eritritol, mısırın fermente edilmesiyle elde ediliyor ve şekerin yerini almak üzere pek çok üründe kullanılıyor. Diyet yapanlar ve diyabet hastaları tarafından yaygın şekilde tercih edilen bu madde, yıllardır "zararsız" kabul ediliyordu. Ancak giderek artan veriler, bu tatlandırıcıların masum olmayabileceğini ortaya koyuyor.