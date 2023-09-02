Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde erken uyarı sistemi "Gri Kod" devreye giriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin ziyaretinde, İkinci Beyaz Reform süreci, şiddete karşı "gri kod" uygulaması, "Telemedicine" olarak adlandırılan uzaktan sağlık sistemi gibi yeni uygulamalar ve protez ihtiyacı bulunan depremzedeler için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl hayata geçirilen Beyaz Reform çalışmalarıyla hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) nedeniyle sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesi, sağlık çalışanlarının mali sorunlarının çözümü, sağlıkta şiddetin katalog suçlar kapsamına alınması gibi birçok önemli düzenlemenin gerçekleştirildiğini anımsatan Koca, taban ücret ile sabit ücretin mahsuplaşmasının da ortadan kaldırıldığına dikkati çekti.

Koca, "Önümüzdeki dönemde daha çok sağlıkta şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çaba içerisinde olacağız. Şiddet, çok yönlü sebepleri olan bir durum. En önemli sebeplerden bir tanesi de çalışma ortamı. Çalışma ortamlarını her geçen gün daha nitelikli, hastamıza hizmet edebilir hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda doktorların hastalara daha kaliteli vakit ayırabilmelerini sağlamak için 32 bin tıbbi personel istihdam edildiğine dikkati çeken Koca, "Ayrıca hastanelere gelen hasta yükü fazla ve bunu azaltabilmek için de birinci basamağı güçlendirmek kaydıyla her geçen gün basamaklar arası bir geçişi planlamak istiyoruz." diye konuştu.

Hastanelerde erken uyarı sistemi "Gri Kod" devreye giriyor

Bakan Koca, sağlıkta şiddetle mücadeleye yönelik hastane ortamlarının düzenlenmesinin yanında İçişleri Bakanlığıyla şiddeti önlemeye yönelik güvenlik önlemlerine ilişkin de ortak bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Bu çerçevede hastanelerdeki güvenlik elamanlarının sayısını artırma planlamalarının olduğunu aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca 'Gri Kod' denilebilecek, Beyaz Kod öncesi devreye girecek erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu öncü kodla özellikle şiddet olma ihtimalinin düşünüldüğü durumlarda emniyet, hastanenin güvenlik görevlileri ve hastane idaresi haberdar edilecek. Bu süreçte hastanın hizmeti devam edecek. Gri Kodla karakol şiddet riskinden haberdar edilecek ama emniyet görevlilerinin hastaneye gelişi Beyaz Kod verilmesi durumunda devreye girmiş olacak. Sistemle amacımız şiddet yaşanmadan önüne geçilebilmesi, bunu bir öncül alarm sistemi olarak düşünebilirsiniz."

Şiddet eyleminde bulunan tekrar hastaneye gelirse "Gri Kod" ile izlenecek

Hastanelerde daha önceki şiddet eylemlerinden ötürü hakkında Beyaz veya Gri Kod verilmiş kişilere yönelik de bazı uygulamaların sistemle geleceğini anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Daha önce Gri Kod veya Beyaz Kod verilmiş olan bir kişi, sonraki süreçte hastaneye geldiğinde o hasta için tekrar Gri Kod verilecek. Yani bu hasta hizmetini alacak ama güvenlik elemanlarının, idarenin kontrolünde, bilgisinde olacak. Böylelikle verilen hizmetin önceden alınan önlemle daha güvenli olması sağlanacak."

Uzaktan sağlık sistemi "Telemedicine" önce yaşlılar için başlatılacak

Yaşlıların kendilerinden sorumlu bir hekime emanet edileceği Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin (YAŞAM) sayısını artırmaya başladıklarını da vurgulayan Koca, uygulamaya 80 yaş üzeriyle başlandığını ama ileriki süreçte 65 yaş üstüne de hizmet sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Hekim, hemşire, tıbbi sekreter ve teknikerin görev yaptığı bu merkezlerde hastaların evlerinde ziyaret edileceğini, bazı rapor, reçete gibi işlemlerinin de hastaneye gelmelerine gerek kalmadan uzaktan online sistem aracılığıyla çözüleceğini anlatan Koca, bu çerçevede hastaların hastaneye gitmesine gerek kalmadan bazı işlemlerinin online sistemle gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak "Telemedicine" uygulamasını başlatacaklarına işaret etti.

Bakan Koca, "Telemedicine sistemini hem aile hekimliklerinde hem de hastanelerdeki poliklinik süreçlerinde devreye almak istiyoruz. Sistem öncelikle Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizde ilk kez başlayacak." açıklamasında bulundu.

"MHRS randevularıyla ilgili bazı branşlarda sorunlarımız kısmen sürüyor"

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu sorunlarının önüne geçmek amacıyla yeni uygulamaların başlatıldığını ve bunların belli bir oranda sonuç verdiğini vurgulayan Bakan Koca, şu bilgileri verdi:

"MHRS randevularıyla ilgili özellikle bazı branşlarda sorunlarımız kısmen devam ediyor. Cildiye, plastik cerrahi, göz, Kulak Burun Boğaz (KBB) gibi branşlarda yer yer sorunlar yaşıyoruz. Bunu yeri geldiğinde mesai sonrası uygulamalar, yeri geldiğinde hekim takviyesi yaparak çözme çabası içerisindeyiz.

Uzaktan sağlık hizmeti Telemedicine gibi sağlık hizmetleriyle de özellikle kronik hasta grubunun bazı işlemlerini hastaneye gelmelerine gerek olmadan gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Kronik hastalar içinde toplamda yüzde 22 oranındaki hastamız, rapor, reçete veya tetkik için hastanelere müracaat ediyor. O müracaatları hastaneye gelmelerine gerek olmadan, online çözmemiz mümkün olabilir. Dolayısıyla bu noktalarda oluşan hasta yükünü daha da azaltarak MHRS sorununu biraz daha çözmek istiyoruz."

Depremzedelerin protez ihtiyaçları

Sağlık Bakanı Koca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ampütasyon geçiren kişilerin protez ihtiyaçlarına ilişkin soru üzerine de bu konuda Cumhurbaşkanlığınca bir kararname yayımlandığını anımsattı.

Bu çerçevede Bakanlıkça belirlenen merkezlerde herhangi bir maliyet unsuru gözetmeden, ithal olanlar da dahil hastalara en uygun protez uygulamalarının yapıldığına dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Bu konuda Bakanlığımız deprem bölgeleri, İstanbul ve Ankara'da toplam 19 merkez belirledi. Bu merkezlerde dünyanın herhangi bir ülkesindeki protez de olabilir yeter ki hastamız için en uygun protez olsun uygulanıyor. Cumhurbaşkanımız bunu bir kararnameyle yayımladı. Maddi herhangi bir kısıtlama söz konusu değil en uygun protezi takmak üzere bu 19 merkez karar veriyor.

Şu ana kadar 157 protezin uygulaması yapıldı, toplam 600'e yakın protez uygulanacak. Bu anlamda merkezlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Protez hem rehabilitasyon hem de iyileştirme süreçleri olan bir yaklaşım. Bu nedenle merkezlerin rehabilitasyon, fizik tedavi boyutuyla da güçlü olmaları gerekiyor. Biz bu merkezleri bu boyutuyla güçlendirdik. O anlamda bir sorun yok, yakinen takip ediyoruz."

"Sağlık sorunlarını yerinde görüp çözmek için şehir buluşmaları yapıyoruz"

Türkiye'nin dört bir yanında bir süredir "şehir buluşmaları" gerçekleştirdiklerine de değinen Bakan Koca, "Bu ziyaretlerle sağlık sorunlarımızı yerinde görmek, sağlık çalışanlarımızla sorunlarını birlikte değerlendirmek ve varsa problemleri onları yerinde çözmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Koca, dün Mardin'deki temaslarını da anımsatarak, inşaatı süren 750 yataklı Mardin Şehir Hastanesi'nin 1,5 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini, bu projeyle hastaların başka ile sevkinin önlenmesini ve Mardin'i bir sağlık üssü haline getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Ayrıca poliklinik hizmetleri başlayan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni ek binasıyla birlikte bütün birimlerinin devreye alınacağını, Kızıltepe'deki ek hizmet binasının da yıl sonuna doğru biteceğini aktaran Koca, "Bu anlamda Mardin'in önümüzdeki 40 yıllık sağlık sorununu bitirmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA