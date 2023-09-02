DSÖ duyurdu: Covid-19 vakalarında artış!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs (Covid-19) vakalarında ağustosta bir önceki aya kıyasla artış yaşandığını duyurdu.

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DSÖ duyurdu: Covid-19 vakalarında artış!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı.

Buna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni Covid-19 vakası ve bin 800'ün üzerinde Covid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

KORONAVİRÜS VAKALARINDA YÜZDE 38 ARTIŞ

Bir önceki 28 günlük periyoda göre, vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı.

DSÖ duyurdu: Covid-19 vakalarında artış! - Resim : 1

"DOĞRU YANSITILMIYOR"

Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor.

COVID-19'DAN 7 MİLYONA YAKIN ÖLÜM

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla Covid-19 vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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