Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test işlemi tamamlanan İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin E-Reçetem sistemine eklendiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."