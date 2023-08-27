Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem sistemine 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda E-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test işlemi tamamlanan İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin E-Reçetem sistemine eklendiğini duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."