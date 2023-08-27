Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda E-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu.

Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test işlemi tamamlanan İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin E-Reçetem sistemine eklendiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."

Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem sistemine 5 dil eklendi - Resim : 1

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