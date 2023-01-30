Astım hastalarının korkulu rüyası: Kış aylarında ataklara dikkat

Astım hastaları için yılın en zorlu mevsimi olan kış aylarında ataklar sık sık tetiklenebiliyor. Soğuk ve kuru hava solunum yollarını tahriş ederken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir uyarılarda bulundu.

Astım hastalarının korkulu rüyası: Kış aylarında ataklara dikkat

Astım hastalarının yılın dört mevsimi sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini, ancak bu dikkatin kış aylarında daha da artmasının şart olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık uyarılarda bulundu.

Merda Erdemir Işık, "Kış aylarında soğuk ve kuru hava astım ataklarını şiddetlendirebilir. Akciğerlerdeki hava yolları bir sıvı tabakası tarafından korunur. Soğuk hava ile karşılaşıldığında hava yollarındaki sıvı buharlaşır ve hava yolları tahriş olur. Hava yollarındaki tahriş, astım şikâyetlerini önemli ölçüde artırır. Özellikle soğuk havada egzersiz yapıldığında solunum sırasında hava yolları daraldığından öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar tetiklenir. Soğuk havaların bir diğer etkisi de mukus üretimindeki artıştır. Mukus üretiminin artması solunum sırasında daha çok zorlanılmasına neden olur" dedi.

ASTIM HASTALARININ KORKULU RÜYASI

Soğuk algınlığının ve gribin kış aylarında astım hastalarının semptomlarını artıran başlıca nedenler arasında oluğunu ifade eden Dr. Merda Erdemir Işık, astım hastalarının kendilerini korumalarının önemine değinerek, "Kış aylarında nezle ve grip görülme sıklığı artıyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunan astım hastaları bu hastalıklara yakalandıklarında şikâyetleri kötüleşiyor. Bu nedenle kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması, ellerin sık sık yıkanması ve her sene grip aşısı olunması gerekiyor" diye konuştu.

"KÖTÜ HİSSETTİREN NEDEN EVİN İÇİNDE OLABİLİR"

Astımın tetikleyicilerinin evlerin içerisinde de olabileceğine vurgu yapan Uzm. Dr. Işık, "Bakımı yapılmayan kombiler, merkezi ısıtıcılar ya da geleneksel sobalar, astım ataklarını şiddetlendirebilir. Ek olarak çamaşırların odalarda kurutulmasına bağlı olarak küf alerjisinin tetiklenmesi ya da ev tozu akarları da potansiyel tetikleyiciler arasındadır. Doğru ısınma yöntemlerinin tercih edilmesi, halı ve kumaş dokusuna sahip ev eşyalarının düzenli olarak yüksek emiş gücüne sahip elektrikli süpürgeler ile temizlenmesi, yatak çarşaflarının sıklıkla değiştirilmesi, havanın temiz olduğu saatlerde iç mekânların havalandırılması gibi tedbirler evde uzun zaman geçiren astım hastaları için önemli tedbirler haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

SEMPTOMLAR AYNI ŞİDDETİ FARKLI

Astım hastalarının kış aylarında yaşadığı şikâyetlerin diğer mevsimlerle aynı olduğunu ancak şikâyetlerin şiddetinin değişebildiğini belirten Dr. Işık, kış aylarında astım hastalarının alması gereken tedbirlerin bir kat daha arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bol su içilmesi oldukça önemli, vücudun susuz kalmaması gerekiyor. Açık havadayken burundan nefes alınmalı. Böylece ciğerlere ulaşmadan önce solunan soğuk hava ısıtılabilir. Kişisel hijyenin sağlanması önemini koruyor, ellerin su ve sabunla yıkanması gerekiyor. İç ortamlarda hava kuruluğunun engellenmesi adına kaloriferlerin üzerine su konması ya da hava nemlendirici temin edilmesi öneriliyor."

 
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