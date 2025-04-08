20 Ülkeden Akın Akın Geliyorlar, Sadece Yarım Saat Sürüyor… Trabzon’un Başına Talih Kuşu Kondu

Türkiye'nin sağlık turizminde yeni trendi ‘Obezite cerrahisi’ Trabzon’a akın akın hasta getirdi. Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, İtalya gibi yaklaşık 20 ülkeden gelen hastalar, obezite ile mücadele için tedaviye başladı.

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20 Ülkeden Akın Akın Geliyorlar, Sadece Yarım Saat Sürüyor… Trabzon’un Başına Talih Kuşu Kondu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre Türkiye, obezite ile mücadele yöntemlerinde en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldı. Türkiye’de sağlık turizminde öne çıkan il ise Trabzon oldu.

Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, İtalya gibi yaklaşık 20 ülkeden gelen hastalar, obezite ile mücadele için Türkiye’de tedaviye başladı.

20 Ülkeden Akın Akın Geliyorlar, Sadece Yarım Saat Sürüyor… Trabzon’un Başına Talih Kuşu Kondu - Resim : 1

Tüp mide ameliyatı, mide balon ve mide botoks gibi uygulamalar ile hastalar obeziteden kısa sürede kurtarılıyor. Sağlık turizminde her geçen yıl ivme kazanan Trabzon, obezite ile mücadelede de adından söz ettiriyor.

20 Ülkeden Akın Akın Geliyorlar, Sadece Yarım Saat Sürüyor… Trabzon’un Başına Talih Kuşu Kondu - Resim : 2

OBEZİTEDE TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA

Obezitenin yandaş hastalıklar ile birlikte yaşamı tehdit eden süreçlere yol açtığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tayar, şunları söyledi: Maalesef ki Avrupa'da şuanda obezitede Türkiye birinci sırada. Dünyada da ilk 10 içerisindeyiz. O yüzden çağımızın sorunu daha da önemlisi ülkemizin sorunu. Obezite yandaş hastalıklar birlikte yaşamı tehdit eden süreçlere yol açabiliyor. O yüzden obezite ile mücadele farkındalığı oluşturmak çok önemli.

20 Ülkeden Akın Akın Geliyorlar, Sadece Yarım Saat Sürüyor… Trabzon’un Başına Talih Kuşu Kondu - Resim : 3

'BİR YIL İÇERİSİNDE AMELİYAT'

Obezite ile mücadelede en önemli argümanın tüp mide ameliyatı olduğunu ifade eden Tayar şöyle konuştu: Vücut kitle endeski uygun hastalarda 4 tane küçük delikten yaptığımız yaklaşık yarım saat süren ve hastanın bir yıl içerisinde ideal kilosuna kavuştuğu bir ameliyat. Onun dışında mide balon uygulaması, mide botoks uygulaması ve Tip 2 diyabeti olan kontrolsüz şeker hastalarında gastrik by-pass gibi obezite ve yandaş hastalıklardan kurtulacak argümanlarımız elimizde var.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trabzon Sağlık obezite İtalya
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