Yeni Şafak Birkaç Gün Arayla Çark Etti... İki Farklı 'Bahçeli' Manşeti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı manşetine "Öcalan’ın yeri İmralı’dır" başlığıyla taşıyan Yeni Şafak, AKP'li siyasetçilerin destek açıklaması yapmasının ardından bugün "Türk ile Kürt’ün birbirini sevmesi farzdır" manşetiyle çıktı.

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Yeni Şafak Birkaç Gün Arayla Çark Etti... İki Farklı 'Bahçeli' Manşeti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen Salı günü TBMM’deki grup toplantısında “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın” çağrısında bulundu.

MHP’lilerin ‘siyasette milat’ olarak nitelendirdikleri çağrının ardından hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi “Öcalan’ın yeri İmralı’dır” manşetiyle çıktı. Bu manşet Yeni Şafak gazetesinin Bahçeli’ye tepkisi olarak yorumlandı.

Yeni Şafak Birkaç Gün Arayla Çark Etti... İki Farklı 'Bahçeli' Manşeti - Resim : 1

YENİ ŞAFAK ÇARK ETTİ

AKP’li siyasetçilerden Bahçeli’ye destek açıklamalarının gelmesinin ardından, Yeni Şafak bugün manşetine Bahçeli’nin “Türk ile Kürt’ün birbirini sevmesi farzdır” sözlerini manşete çıkardı.

Yeni Şafak gazetesinin bir hafta içinde Bahçeli ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan konusunda fikir değiştiren manşetlerle çıkması dikkat çekti.

Yeni Şafak Birkaç Gün Arayla Çark Etti... İki Farklı 'Bahçeli' Manşeti - Resim : 2

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